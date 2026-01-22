失業率3.35%創25年新低 勞參率寫36年新高紀錄

行政院主計總處22日公布2025年全年失業率為3.35%，年降0.03個百分點，創下2001年以來25年新低紀錄。同時，全年勞動力參與率平均為59.43%，年增0.15個百分點，寫下1990年以來36年新高。隨著台美關稅談判拍板15%且不疊加，主計總處認為將對傳統產業帶來正面助益。

行政院主計總處。（資料照／中天新聞）

根據統計，2025年12月失業率為3.30%，較上月下降0.03個百分點，創25年同月新低；經季節調整後失業率為3.35%，與上月持平，為26年同月新低。去年12月失業人數為39萬8000人，較上月減少3000人，主因是工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少2000人。全年失業人數平均為40萬3000人，年減3000人。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，勞參率創新高主要歸功於女性參與職場及中高齡就業政策奏效。她舉例說明，勞動部修法通過65歲員工不用強制退休，可在勞資雙方共識下繼續就業，加上女性長期觀察下已打破傳統觀念出來工作，從統計中「非勞動力按未參與勞動原因分」的「料理家務」人數下滑可看出端倪。譚文玲補充，政府持續針對中高齡祭出政策工具，女性近10至20年勞參率持續提高，兩者對勞參率提升做出很大貢獻。

2025年勞動力人數平均為1202.8萬人，年增2.7萬人。在勞動力低度運用方面，去年12月工時不足就業人數為12萬7000人，較上月增加3000人，全年工時不足就業人數平均為11萬9000人。譚文玲認為，除了關稅、全球傳產產能過剩外，12月進入冬天農業休耕也可能提高工時不足就業人數。她強調，工時不足與無薪假雖有關聯，卻沒有絕對相關，除了季節性因素，還與受訪勞工對增加工時的意願強弱有關。

失業率創25年新低紀錄。（圖／取自pexels）

針對台美關稅談判結果，譚文玲表示，因為1月中旬才知道數字，一時之間可能還看不出變化，但「15%不疊加」對傳產是非常好的消息，意味著與日本、歐洲、韓國等競爭國家站在同一個起跑點，過去台灣與這些國家輸美存在稅率差異，對等關稅之下大家立足點都相同，台廠競爭力將有所提升。

不過她也提醒，傳產狀況不僅僅是因為關稅，還有中國低價傾銷產品所致，全球面臨產能過剩問題仍存在，非單靠單一國家努力能克服，對於就業市場或失業率是否有幫助，仍視後續全球經濟狀況而定，須持續觀察。

主計總處預估今年1月失業率有機會再下降。（圖／美聯社）

展望後續，譚文玲表示，農曆年將有一波消費旺季，依照過往經驗，今年1月在農曆春節之前通常會有臨時性跟短期工作，通常失業率偏低，預期今年1月失業率如往常續降，若無意外發生，今年1月失業率有機會再下降。譚文玲補充，自115年1月統計開始，將併同編布全國常住人口就業失業統計，以更完整呈現勞動市場實況。

