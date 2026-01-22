失業率3.35%創25年新低 勞參率寫36年新高紀錄
行政院主計總處22日公布2025年全年失業率為3.35%，年降0.03個百分點，創下2001年以來25年新低紀錄。同時，全年勞動力參與率平均為59.43%，年增0.15個百分點，寫下1990年以來36年新高。隨著台美關稅談判拍板15%且不疊加，主計總處認為將對傳統產業帶來正面助益。
根據統計，2025年12月失業率為3.30%，較上月下降0.03個百分點，創25年同月新低；經季節調整後失業率為3.35%，與上月持平，為26年同月新低。去年12月失業人數為39萬8000人，較上月減少3000人，主因是工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少2000人。全年失業人數平均為40萬3000人，年減3000人。
主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，勞參率創新高主要歸功於女性參與職場及中高齡就業政策奏效。她舉例說明，勞動部修法通過65歲員工不用強制退休，可在勞資雙方共識下繼續就業，加上女性長期觀察下已打破傳統觀念出來工作，從統計中「非勞動力按未參與勞動原因分」的「料理家務」人數下滑可看出端倪。譚文玲補充，政府持續針對中高齡祭出政策工具，女性近10至20年勞參率持續提高，兩者對勞參率提升做出很大貢獻。
2025年勞動力人數平均為1202.8萬人，年增2.7萬人。在勞動力低度運用方面，去年12月工時不足就業人數為12萬7000人，較上月增加3000人，全年工時不足就業人數平均為11萬9000人。譚文玲認為，除了關稅、全球傳產產能過剩外，12月進入冬天農業休耕也可能提高工時不足就業人數。她強調，工時不足與無薪假雖有關聯，卻沒有絕對相關，除了季節性因素，還與受訪勞工對增加工時的意願強弱有關。
針對台美關稅談判結果，譚文玲表示，因為1月中旬才知道數字，一時之間可能還看不出變化，但「15%不疊加」對傳產是非常好的消息，意味著與日本、歐洲、韓國等競爭國家站在同一個起跑點，過去台灣與這些國家輸美存在稅率差異，對等關稅之下大家立足點都相同，台廠競爭力將有所提升。
不過她也提醒，傳產狀況不僅僅是因為關稅，還有中國低價傾銷產品所致，全球面臨產能過剩問題仍存在，非單靠單一國家努力能克服，對於就業市場或失業率是否有幫助，仍視後續全球經濟狀況而定，須持續觀察。
展望後續，譚文玲表示，農曆年將有一波消費旺季，依照過往經驗，今年1月在農曆春節之前通常會有臨時性跟短期工作，通常失業率偏低，預期今年1月失業率如往常續降，若無意外發生，今年1月失業率有機會再下降。譚文玲補充，自115年1月統計開始，將併同編布全國常住人口就業失業統計，以更完整呈現勞動市場實況。
延伸閱讀
11月最新薪資出爐 主計總處：平均薪資4萬8139元、中位數3萬8714元
房租真的降溫了嗎？NO NO NO...而且還有一筆「大魔王」
總預算案尚未付委！卓榮泰稱創憲政紀錄 點名6縣市恐舉債
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 315則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 6 小時前 ・ 10則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 49則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 6則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 42則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
幻術大仙「配偶欄歸洞了！」穿唐裝、腳踩木屐 甜攜愛妻登記結婚
台灣知名網紅魔術師「幻術大仙」，靠著變化無窮的手法與幽默詼諧的風格，廣受各大廠商、企業喜愛，活動更是接到手軟。今（22日）他驚喜宣布與女友登記結婚，正式升格人夫，讓網友驚喜直呼：「配偶欄歸洞了。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 30則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 70則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 64則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 10則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 6 小時前 ・ 3則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 36則留言
看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡
現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆太高，讓人昏昏欲睡。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4則留言
2台灣遊客仍失聯！日媒曝機師超過40年經驗 專家點出「2種可能」
即時中心／温芸萱報導日本熊本縣阿蘇火山昨發生觀光直升機失事，一架搭載2名台灣遊客的直升機起飛後不久失聯。警消與自衛隊展開搜索，於中岳第一火口附近山坡發現機體殘骸，確認為羅賓遜R44機型。機上日籍機師與2名台灣乘客共3人仍下落不明。據了解，該機師具備超過40年飛行經驗，專家分析火山口亂流與機型結構可能是事故原因，詳細調查仍在進行中。民視 ・ 1 天前 ・ 7則留言
MLB／道奇MVP三連星恐消失！羅伯茲要塔克打這棒次 西語老師也被迫改位
本季自由市場最大咖塔克（Kyle Tucker）上週重磅加入道奇，22日加盟記者會開始前他不但親自和大谷翔平相見歡，總教練羅伯茲（Dave Roberts）還爆料新賽季想讓塔克擔任第2棒或第3棒，意味著道奇未來棒次將有所調整，或許不會再以MVP三星連線亮相。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1則留言