失業男化妝穿裙扮82歲老母「詐領高額福利金」 3年後警破門驚見乾屍

義大利一名56歲男子假扮成已逝的82歲的媽媽詐領福利金。翻攝自FalangaGiovanna X



義大利近日發生一起猶如好萊塢電影般的鬼才詐騙案，一名失業的56歲男護理師被揭發，其母2022年過世後，他將屍體藏起來，且這3年來裝扮成母親，每年能詐領5萬3000歐元（約台幣192萬元）退休福利金，直到今年才被眼尖的公務員識破，而警方到家裡搜查時，也找到一具成乾屍的年長女性遺體，當局正在調查死因。

根據義大利媒體《晚郵報》報導，一名政府辦事人員揭發一件詐領案，一名留著短髮、畫著淡雅且精緻的妝容、口紅，穿一件70年代風格印花女式襯衫、長裙、戴珍珠項鍊的優雅女性自稱自己是格拉齊埃拉達洛利奧（Graziella Dall'Oglio）欲申辦新身分證。

廣告 廣告

不過，敏銳的公務員愈看愈怪，認為眼前的女人一點都不像85歲，反而年輕許多，且脖子較粗，聲音時而女性化，時而低沉，且膚質偏向男性，懷疑其中有詐，事後向上呈報，更通知當地警方、相關單位。

警方經過照片比對和追查，發現諸多疑點，兩個禮拜後正式約談這名「詭異的女人」，當場拆穿他的裝扮，而他發現被識破也沒有掙扎辯解，准許警方搜查家中，找到其母已成乾屍的遺體。

當地市長弗朗切斯科阿波爾蒂（Francesco Aporti）受訪表示，達洛利奧有可能是自然死亡，但也不排除其他可能，需要相驗遺體才能確定死因。他認為，這整件事充滿離奇，又有些悲傷色彩。

至於這名詐領高額福利金的男子，因涉嫌非法藏匿屍體、榨取福利金接受司法調查。

更多太報報導

北海道大棕熊「朝車猛衝」 女駕駛嚇壞「打錯檔」：46年第一次遇到

太扯！出生地被中國納「領土」 印度女上海轉機遭刁難18小時、嗆辦中國護照

天大疏失！65歲婦人「被家屬往生」 大力拍棺材嚇爆火葬場