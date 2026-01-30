失業男奇美陸橋尋短 警消勸回

永康警消合力救回一名男子。（民眾提供）

記者張淑娟∕永康報導

台南市謝姓男子因失業許久找不到工作苦悶，三十日下午一時許手持美工刀，手臂還流著血，站在奇美陸橋欄杆外疑意圖輕生，警消接獲民眾通報後到場勸阻，台鐵配合救援行動進行雙向斷電，還在鐵路上搭起氣墊床，經過苦勸直到下午三點半才將他拉回橋面救援成功。

五十七歲謝男長期失業，昨日萬念俱灰，手持美工刀跑到奇美陸橋欄杆外，遭路人報案，警消到場後耐心聽謝男訴苦，另為防止意外在橋下鐵軌上搭起氣墊床，最後員警及救護員當機立斷，上前將謝男控制住成功救援，結束一場驚魂記，隨後將他送往奇美醫院觀察並進行傷口治療。這場鬧劇也影響大約十班列車行駛，引發許多趕時間的乘客抱怨。

（珍惜生命，自殺防治專線請打一九九五。）