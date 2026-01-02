失業男靠一台iPad完成《無名の人生》 鈴木龍也一人畫出93分鐘動畫長片

鈴木龍也以一台 iPad 閉關18個月，獨自完成《無名の人生》93分鐘動畫長片。（佳映娛樂提供）

以一台 iPad 完成93分鐘動畫長片，《無名の人生》堪稱近年最極端的「一人動畫」實驗。31歲的鈴木龍也在疫情失業低潮中，獨自閉關18個月，從零開始畫出這部顛覆日本動畫想像的處女作，也因此躍上國際舞台。

2020年疫情爆發，鈴木龍也打工的酒吧歇業，收入歸零，沒有資金也沒有團隊的他，反而把時間全部投入創作。他向原本工作的店家借來一台 iPad，自學動畫軟體，在家日復一日作畫，從原作、導演、作畫、美術、攝影、角色設計、音樂到剪輯一手包辦，硬是完成這部長達93分鐘的動畫長片。他笑說，正因為沒錢、沒資源，才逼自己相信動畫不一定需要昂貴成本。

《無名の人生》以極簡卻銳利的影像風格，描繪一名「沒有名字的男人」橫跨百年的人生。（佳映娛樂提供）

在創作過程中，鈴木龍也並未依照傳統流程操作。他每天工作超過12小時，沒有完整劇本與分鏡表，而是邊畫邊想故事，讓情節在作畫中自然生成。電影以十個章節構成，每章都刻意在畫風、色彩與節奏上做出變化，一方面避免觀眾疲乏，也讓自己能持續保持創作的新鮮感，將整個製作視為一場長時間的即興實驗。

鈴木龍也去年隨《無名の人生》來台參加金馬影展，也因作品受到國際影展關注。（佳映娛樂提供）

自認畫技並非強項的他，選擇向影響自己甚深的北野武電影取經，將重心放在構圖、鏡位與留白，用極簡畫面堆疊情緒。《無名の人生》因此呈現出冷靜又殘酷的靜謐美學，描繪一名從未擁有真正名字的男人，如何在被標籤與分類的人生中沉默前行。這份孤獨卻誠實的創作姿態，也讓本片成功入圍法國安錫國際動畫影展長片競賽單元，寫下日本動畫罕見的「一人完成」紀錄。

