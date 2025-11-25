失業男「扮亡母」3年！爽領近200萬年金 8旬老母慘淪木乃伊

國際中心／程正邦報導

義大利一名失業男（左圖）扮亡母（右圖），每年爽領母親的退休金與房產收益高達191萬。（圖／翻攝自晚郵報）

義大利近日爆發一起情節極度離奇的詐領案，宛如好萊塢電影《窈窕奶爸》（Mrs. Doubtfire）的驚悚版。一名56歲的失業男子在母親過世後，竟透過高明的化妝技術和服飾裝扮，假扮成亡母長達三年，成功詐領母親的退休金與房產收益，每年非法獲利高達約6.1萬美元（約新台幣191萬元）。

裝扮技術高明！失業男化妝假扮亡母 詐領年金長達三年

據義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）報導，這名男子的母親奧廖（Graziella Dall’Oglio）以82歲高齡逝世後，兒子始終未向當局通報死亡消息。相反地，他將奧廖的遺體塞入睡袋中，陰森地藏匿在自家的洗衣間內，企圖掩蓋母親已逝的事實。

為了持續詐領年金，該男子開始精心模仿母親的外貌、服飾與妝容，其逼真的程度令警方形容，彷彿重現了已故好萊塢影星羅賓威廉斯在電影《窈窕奶爸》中男扮女裝的橋段。他甚至成功在曼托瓦郊區的政府機構中，以母親的身分更新了身分證，讓這場冒名頂替的騙局得以順利延續三年。

在過去的三年裡，男子透過詐領母親的年金，加上家族擁有的三棟房產收益，累積了近200萬台幣的非法收入，支撐自己的生活。

當奧廖的兒子出現在博爾戈維吉利奧的政府辦公室時，這起騙局才被揭穿。（圖／翻攝自Google maps）

低沉嗓音露破綻 8旬老婦遺體已呈現木乃伊化

然而，再高明的偽裝終有破綻。直到近日，一名負責辦理相關手續的政府員工在審查時，察覺這名「老婦人」的聲音過於低沉，且脖子線條明顯偏向男性化的粗壯，因此心生疑竇，最終向警方通報。

警方介入調查後，比對死者奧廖及其兒子的照片，立即確認男子長期假冒母親身分的事實。當局隨後在男子的住處找到了奧廖的遺體，令人驚愕的是，由於時間久遠，屍體已呈現木乃伊化狀態。目前初步檢驗排除外力介入，研判可能為自然死亡，但確切結果仍待正式驗屍確認。

報導指出，該名男子目前因涉嫌非法隱匿屍體與詐領福利遭到檢方調查。地方官員對這起情節怪異又悲痛的案件表示震驚，並呼籲政府應立即強化年金領取與身分查核機制，以防類似的社會悲劇再度發生。

