失業者職前訓練 最高補助9.6萬元
記者鄭鈞云∕基隆報導
勞動力發展署北分署推動「失業者職前訓練」，協助因受景氣波動暫時無法就業或規劃轉職的十五至二十九歲青年提升專業職能，參加各項政策性產業課程，不但補助八成或全額的訓練費，訓練期間還提供每月八千元學習獎勵金，最高可領取九萬六千元，讓青年能安心學習技能，迅速接軌職場。
青年參加「產業新尖兵計畫」及分署自辦、委辦的職前訓練，政策性課程涵蓋ＡＩ生成應用、生技醫療、資訊科技、智動化機械、綠能科技與行銷多媒體等領域，協助青年建立專業能力，掌握趨勢產業關鍵技術，順利接軌產業需求。
二十九歲的小余（化名）曾任顧問公司、網路行銷公司及教育基金會的行銷企劃人員，負責影音製作、活動規劃、工作坊與直播專案。熱衷跨域學習的她，希望強化職能並培養第二專長。為實現職涯轉型目標，她透過「台灣就業通」報名參加北分署辦理的「商務ＡＩ應用開發工程師養成班」。課程涵蓋ＡＩ圖像生成、數據分析與專案規劃等，小余積極學習並與Python工程師合作完成專案實作，紮實建立跨域基礎。
結訓後，小余成功轉職到金融業，擔任生成式ＡＩ專案管理經理，負責IT專案規劃、執行、品質與風險控管作。她結合企劃經驗與訓練中學到的ＡＩ技能，精準分析業務需求並設計解決方案。轉職後薪資提升三成，顯示職訓課程在協助青年提升專業力與跨域轉就業力上的實質成效。
北分署指出，近期課程包括「ＡＩ數據應用人才養成」、「物聯網-ＡＩ系統整合實務」、「ESG永續管理人才養成」、「雲端網路與資安工程師」等。更多資訊請上「青年職訓資源網」查詢 https://gov.tw/LwQ。
