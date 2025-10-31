失業與破產雙雙上升 香港響起警鐘

在後疫情與政治局勢緊張的情況下，香港社會雖然在日常運作上逐漸回歸常態，卻仍未能完全擺脫疫情帶來的經濟陰霾。近期公布的數據顯示，香港的失業率與破產件數雙雙上升，創下新冠疫情以來的新高，引發外界對香港經濟復甦動力與社會承受力的關注。

市民反映出來的數據事實

根據香港政府統計處資料，2025 年第三季香港的失業率接近3.9%，比上一季有所上升。雖然與疫情高峰時期相比已有明顯改善，但若以疫後穩定水平作基準，此數字仍屬偏高。尤以零售、餐飲、旅遊及建造相關行業為例，受外部需求疲弱、營運成本增加等因素影響，招聘意欲持續疲弱，進一步打擊就業市場的穩定性。

更值得關注的是，部分市民雖已重返職場，實際上卻多從事臨時、兼職或薪資偏低的工作，未能真正實現經濟上的穩定。與此同時，青年與中高齡勞工亦面對技能不合時宜或職位流失等問題，導致整體勞動市場結構性失衡情況加劇。若缺乏足夠的職能轉型與再培訓支援，這種失衡將難以短期內扭轉。

在個人與企業資金壓力方面，破產申請件數亦持續攀升。根據破產管理署統計，2025 年初破產申請件數突破 9,000 件，是近十年來最高。其中大多數為個人破產，反映市民在面對就業不穩、收入減少與生活成本高企的情況下，無法支撐債務壓力，只能透過法律途徑解除財務困境。企業方面的情況也不容樂觀。隨着租金回升、營運成本上漲，加上部分政府支援措施退場，不少中小企在疫情後期勉力支撐後終告無以為繼，被迫清盤或停業。國際研究機構的報告亦指出，2024 年香港的企業破產個案預計將達十多年來新高，顯示市場競爭與經營風險同步增加，整體營商環境仍面臨挑戰。

失業與破產的惡性循環

值得注意的是，失業與破產的雙高狀態有可能形成惡性循環。一方面，企業倒閉導致員工失業，另一方面，消費力下降又使得企業收入受限，資金流轉受阻，導致更多企業陷入財困。這種情況若持續，可能削弱市場信心，加劇經濟下行壓力。

同時，這也暴露出香港在產業結構多元化與勞動力再分配上的困難。許多傳統支柱行業在疫情後的恢復速度緩慢，而新興產業如科技、數碼經濟、綠色產業雖具潛力，但仍未能在短期內提供足夠職位填補就業缺口。這使得原本從事傳統行業的勞動人口難以迅速轉型，導致結構性失業問題持續惡化。

不是單一事件與個別例子

香港政府好喜歡以「個別例子」、「單一事件」來表達某些情況不值得關注，不是事件全貌，例如香港商店的倒閉也只是單一事件、個別例子，但如上文所說，香港目前面對的經濟挑戰並非源自單一事件，而是來自疫情遺留下的深層結構性問題。失業與破產的雙重上升並不僅是一組冷冰冰的統計數字，更是無數家庭與商戶背後的現實困境。

在未來一段時間內，若無有效的策略干預與產業導向調整，這種情況恐將持續，甚至進一步加劇社會壓力。然而，若能從這場疫後與民主自由風暴中正視問題根源，加快培育新產業、推動人力資源轉型、加強風險管理及金融穩定，香港仍有望走出這段艱難時期，重拾經濟活力與社會信心。疫後的復甦，不應只是回到過去的模樣，更應是一場趁勢轉型的契機。

作者》關山月 香港青年。參與反送中運動，目前在台。