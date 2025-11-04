失業青年職前訓練＋學習獎勵金 中分署助青年跨領域進入重點創新產業

「失業青年職前訓練」加「學習獎勵金」，中分署力助青年跨領域進入重點創新產業。（圖：中彰投分署提供）

支持青年就業，並培育國家重點創新產業及跨領域人才，勞動力發展署中分署開辦多元職前訓練課程，並推動產業新尖兵計畫。15至29歲待業青年參加訓練，除最高全額補助外，每月還可領8,000元學習獎勵金，最高達9萬6,000元。28歲小瑜報名「微軟C#工程師就業養成班」，結訓後受聘為全端工程師，月薪成長近一萬元。

中彰投分署表示，現在的職場，專業與創新缺一不可，只有讓青年具備專業技能，國家才能在創新產業中站穩腳步。「產業新尖兵計畫」結合財團法人、工商團體及大專校院，共同辦理重點產業的政策性訓練課程，涵蓋電子電機、工業機械、綠能科技、國際行銷企劃及數位資訊等多元領域；另「失業青年職前訓練獎勵」則提供青年參加政策性訓練課程期間，每月8,000元的學習獎勵金，協助青年安心學習，二者相輔相成，讓失業青年得以強化自身就業技能，再創新職涯。

中彰投分署舉例，小瑜畢業於公共衛生學系，曾擔任資訊助理，因對資訊技術懷抱熱情，毅然報名參加勞動部「產業新尖兵計畫」的「微軟C#工程師就業養成班」。她從非本科背景出發，透過HTML、JavaScript、C#及SQL等實作訓練，逐步建立程式設計核心能力。結訓前，積極投遞履歷，並於課程結束後一個月內成功轉職為全端工程師，薪資也自三萬多元提升至四萬多元。小瑜感謝課程師資與學習獎勵金的支持，讓她能專心學習、勇於跨域就業發展，實現志趣與工作合一的職涯夢想。

中彰投分署呼籲有意投入重點產業的青年，除產業新尖兵計畫外，也可參加分署各項自辦、委辦或補助辦理的失業者職前培訓課程，為自己的職涯按下「升級鍵」，還可申請學習獎勵金。課程內容或更多資訊請上「青年職訓資源網」(https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/)查詢，或洽免付費專線0800-777-888。（寇世菁報導）