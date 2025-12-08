失業一周沒錢吃飯付房租 臨時工搶婦人皮包得手1500秒花光

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市萬華區一名郭姓男子，平時打臨工維生，但他因暫時沒有工作，已將近一周的時間是失業狀態，身無分文，也沒錢吃飯和付房租。昨（7）日上午10時許，他在路上看到一名吳姓婦人從三水街市場離開，便從後尾隨到和平西路3段時，接著就從後方搶走吳婦放在推車內的錢包，得手1500元後逃逸，警方經過追查，同日深夜11時許，在西藏路郭男租屋處將他逮捕。

警方調查，本為臨時工的郭男因為失業，竟心生歹念鎖定年邁婦人為行搶對象，昨日上午在看到吳婦從三水街離後，就一路尾隨，然後伺機搶走她菜籃推車中的錢包。吳婦表示，皮包中還有1500元及悠遊卡。

轄區萬華分局獲報後，立即調閱周遭監視器，發現郭男在犯案後曾變裝過1次，之後又在康定路丟棄自己外套，接著多次搭乘公車、U-Bike，步行等方式變換交通工具，企圖製造斷點擾亂警方。

不過警方在調閱監視器後仍鎖定有強奪、毒品前科的郭男，當天深夜11時許，就在西藏路郭男的租屋處將他拘提到案；郭男落網後辯稱，因為失業沒有收入，擔心沒錢吃飯和付房租才會想要行搶，搶來的1500元已全部花光，吳婦錢包中的證件也被他丟棄，警方訊後依搶奪罪嫌將郭男移送偵辦。

