失業2年決心鋌而走險 德國籍男子持刀劫超商遭逮

【警政時報 陳世軒／桃園報導】今年9月一名61歲德國籍何姓男子（本名UDO HOEPPNER）因失業近2年生活不濟，竟持刀搶劫桃園市中壢區中原商圈的超商及超市，得手新台幣一萬元、飲品與洋菸等物。最終中壢警分局依強盜罪逮捕何男，全案依法偵辦。

今年9月一名德國籍何姓男子因失業生活不濟，持刀搶劫桃園市中壢區中原商圈的超商及超市。（記者翻攝）

經了解，何男過去曾多次來台探視另一半，但都是短暫停留，直至2022年入境依親，並在今年延長簽證居留至2027年。不料近2年他四處求職碰壁，不僅沒錢支付房租，連飽腹都出現困難，最終決定鋌而走險。

9月13日凌晨4時54分，何男先是於廣州路超商內假意結帳價值新台幣29元的芭樂汁，來到櫃檯後突然亮出水果刀要求店員交出收銀機內現金，店員隨即棄店逃跑，何男友順勢拿走飲品。接著5時30分在中北路賣場內，何男又以相同方法得手洋菸1包（價值新台幣110元）及現金新臺幣1萬元後逃逸。

何男先是於廣州路超商持刀行搶，接著又在中北路賣場故技重施，共得一芭樂汁、洋菸與現金新台幣1萬元。（記者翻攝）

員警經獲報立即派員調閱監視錄影畫面，同時加強周遭巡邏，最終在6時成功找到何男將其逮捕。當場扣得作案用水果刀1把，並發還新臺幣9,915元，全案後依強盜罪嫌移送偵辦。

中壢警方呼籲，深夜時段商家與民眾仍需多注意，若遇持械威脅切勿貿然反抗，立刻報警撥打110，防止犯罪與憾事發生。

