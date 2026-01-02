失業2年！德國男持刀搶超商「得手芭樂汁+1萬元」 最重判刑7年

桃園地方法院。廖瑞祥攝



桃園一位德國籍男子HOEPPNER因長期失業、生活陷入困境，2024年9月13日清晨在中壢區接連持刀行搶兩家超商。案件經桃園地方法院審理後，依攜帶兇器強盜罪判處2罪各有期徒刑3年10月、7年10月，並裁定於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。

判決指出，HOEPPNER已2年未工作，稱因生活拮据、三餐不繼，只能食用便宜食物，遂萌生搶劫念頭。案發當天凌晨4時54分，他前往中壢區廣州路一間萊爾富超商，手持水果刀意圖行搶，因店員逃離未能得手現金，僅拿走1瓶波蜜芭樂汁後離去。

廣告 廣告

約半小時後（5時30分），HOEPPNER又轉往中壢區另一家家樂福超市，持水果刀威脅女店員交出金錢，並搶走現金1萬元及1包香菸後逃逸。超商隨即報警，警方調閱監視器追查，於 清晨6時11分 在附近另一家超商發現正在用餐的HOEPPNER，當場將其逮捕，並查扣 贓款9915元、香菸1包，以及作案用水果刀與作案時穿著的軍綠色外套等物，相關贓物均已發還。

HOEPPNER在警詢及審理期間坦承犯行。法院指出，雖其於萊爾富超商所奪取的芭樂汁價值甚低，依《刑法》第59條規定酌予減刑，但被告正值青壯年，未循正當途徑獲取財物，反而持對生命、身體具高度威脅性的刀具行搶，行為嚴重危害社會治安，難以寬貸。

法官並綜合審酌其犯罪動機、目的、手段、情節、所奪財物的種類、數量與價值，以及被害人所受損害、被告年齡、素行、智識程度與家庭經濟狀況等一切情狀，最終就兩起強盜行為分別量處 有期徒刑3年10月、7年10月。全案判決確定後，HOEPPNER 將於刑期執行完畢或赦免後 依法驅逐出境。

更多太報報導

震撼！女神死會了 長澤雅美元旦宣布結婚「甜嫁大5歲電影導演」

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂

圖輯／2026新年快樂！台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來