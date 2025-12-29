「失溫致命」雪霸連2人喪命！苗栗台中消防上山救援

近日雪霸國家公園接連發生兩起登山意外，導致兩名登山客疑似因失溫身亡。一位登山客在匹匹達山登山時失溫，另一位則在博可爾草原附近遇難，兩起事件各有一人心肺功能停止（OHCA）。由於天候惡劣，救援行動一度受阻，直到12月29日天氣好轉，空勤人員才得以出動，成功將博可爾草原的四名登山客救下山。同時，搜救人員也正前往匹匹達山協助運送罹難者遺體。

「失溫致命」雪霸連2人喪命！苗栗台中消防上山救援

12月26日下午，一支五人登山隊在匹匹達山登山時，其中一名40歲男性登山客疑似失溫後昏迷，心肺功能停止。儘管同行山友立即進行心肺復甦術（CPR）搶救，仍未能挽回他的生命。當時因天候不佳，直升機無法進行吊掛，遺體只能暫留高山，其餘四名登山客則必須盡快下山。28日，四名同行山友已下撤到西勢山林道17K處，29日清晨六點半，救難人員與山友會合，將他們接送至小雪山資訊站。

廣告 廣告

29日，苗栗消防第二批次搜救人員已抵達三叉營地，沿途仍可見殘雪。他們將繼續往上行進至匹匹達山，協助將罹難山友遺體吊掛運送下山。與此同時，台中消防人員也展開另一組登山客的救援行動。

12月27日下午四點多，在台中和平區博可爾草原附近，同樣是五人同行的登山隊中，一名山友因失溫無力行走而請求救援。然而，到了半夜十二點多，該山友也失去呼吸心跳。28日，當地天候不佳，積雪達30公分，其餘四名山友體力不支，無法下撤至翠池山屋，只能在原地等待救援。29日上午，空勤直升機成功出動，將四人載送下山並送醫救治。

兩名登山客疑似因失溫喪命於雪霸高山。登山嚮導杜奇峰強調，在極寒環境中應穿好衣物並裹在身上，盡量減少活動以保存體溫。此外，雪地裝備非常重要，即使帳篷和睡袋全溼，也可準備鋁箔保暖毯阻擋外部冷空氣，鎖住體溫，爭取救援時間。有登山愛好者呼籲，高山縱走不僅需要充足體力，更需要紮實的技術與風險評估能力，以確保安全。

更多 TVBS 報導

裝甲兵越級打怪獨攀唐八縱走失聯6天「困峭壁下方溪谷」 關鍵哨聲救命

冰封雪霸危險高山！2失溫山難奪命 30公分積雪救援寸步難行

糗了… 開1700萬賓利賞夕陽 慘困觀夕沙灘7hrs 維修費曝

翁「腳無力」卡家門口10分鐘 海巡少校「一聲招呼」救援

