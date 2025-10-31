失火了？男惡作劇持滅火器狂噴 下秒開溜

新北市新莊一名男子走進巷弄，突然拿起滅火器狂噴灑，造成整條巷弄白茫茫一片，噴完竟拔腿狂奔，害一旁住家全遭殃，粉塵通通飄進屋內，隔天一早動員22名清潔隊員進行善後。

男持滅火器狂噴，巷弄白茫茫竟落跑。（圖／TVBS）

監視器畫面清楚拍下過程，畫面中一名50歲陳姓男子在雙載機車騎士剛經過後，突然拿起一旁公寓外懸掛的滅火器，對著巷弄內瘋狂噴灑長達10幾秒，整條路頓時白茫茫一片。噴灑完後他竟頭也不回，立即拔腿狂奔離去。從另一個角度可以看到，白色粉塵在短短幾秒鐘內瞬間撲過來，一旁住家全都慘遭波及。

附近民眾表示，事件發生得太突然了，「我們回來前十分還二十分是沒有的，是我朋友跟我說你們家外面怎麼白白的，我才出來看。」粉塵不僅飛進住家，「整個客廳都是像煙霧一樣，煙霧結束後就整個家具都是白白的灰。」地板也附著一層白色粉末，門口還能看見踩過的痕跡，所有傢俱都需要全部清掃一遍。

新莊區立德里長莊玉雲表示，她一到現場就發現整條路都是烏煙障氣，「我一發現就是那個滅火器被不明人士打開了。」清潔工作相當困難，「清潔隊大概要用人工稍微掃一下，掃不起來，所以第二個階段一定要沖水車，讓馬路沖乾淨。」事發隔天回到現場發現路面仍殘留滅火器的乾粉，加上前一天下雨導致粉末黏附在柏油路上。清潔隊一早用人力清掃，但不斷有粉塵飄起，因此決定改用高壓水柱清理。

