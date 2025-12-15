失物還找得到主人嗎？ 澳洲恐攻6分鐘、103聲槍響後滿地的鞋

2025年12月15日，澳洲雪梨邦迪海灘14日發生恐攻後，沙灘上擺滿民眾倉皇逃離時遺留在沙灘的失物。美聯社



澳洲雪梨邦迪海灘昨天（12/14）發生針對猶太人恐怖攻擊，澳洲媒體指攻擊過程不到6分鐘，傳出103聲槍響。今天海灘上擺滿多雙鞋，顯見民眾昨天倉皇赤腳逃命，還有浴巾、水壺等物品，事件目前釀16死，還有多人在院治療，有的失物恐怕再也等不到主人認領。

澳洲廣播公司（ABC）報導，一支經核實的11分鐘現場影片，記錄了攻擊前到攻擊後的狀況；攻擊過程約5分52秒，至少傳出103聲槍響，這也包括警方開火。當時海灘許多人什麼也沒拿，光腳拔腿就跑。

2025年12月14日，澳洲雪梨邦迪海灘發生恐攻，民眾倉皇逃離。路透社

今天（12/15）海灘上擺滿失物，包括保溫杯、水壺、浴巾、衝浪板、防曬油等，可見本來是多麼愉悅的海邊休憩時光；而最多的失物：夾腳拖、拖鞋、涼鞋，則顯示奔逃的倉皇恐慌。今天有民眾在失物堆中翻找自己的物品，不過事件目前造成16人死亡，仍有多人在院，有些失物恐怕等不到人認領了。

2025年12月15日，民眾回到邦迪海灘，尋找前一天逃離恐攻時遺留在沙灘的失物。路透社

2025年12月15日，澳洲雪梨邦迪海灘旁的草地，還留有前一天恐攻時，民眾遺留的失物。美聯社

