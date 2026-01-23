失眠不只是單純睡不夠！常見影響全解析

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】失眠已成為現代人常見的健康困擾。南投醫院身心科林政澔醫師指出，失眠不只是「睡不夠」，還包括難以入睡、睡眠斷斷續續、半夜易醒，或清晨過早醒來且無法再入睡等情形。即使具備充足睡眠時間與良好環境，仍覺得睡不好，進而影響白天精神、專注力與工作表現。

失眠定義不只看時數 且與憂鬱、焦慮有關係

統計顯示，約半數成人曾出現偶發性失眠，慢性失眠（持續三個月以上）盛行率約10%至15%，在年長者與女性族群更為常見。林政澔醫師提醒，失眠的判定並非只看睡眠時數，而是是否影響主觀感受與白天功能。

失眠常伴隨白天疲倦、注意力不集中、記憶力下降，情緒易煩躁或低落，嚴重時增加意外風險。臨床也發現，失眠與憂鬱、焦慮常相互影響，形成惡性循環；有些患者自覺「整晚沒睡」，其實仍有淺眠，只是身體處於高度警覺，疲勞感特別明顯。

睡眠衛生調整這樣做 慢性失眠治療有方法

改善失眠可先從建立良好睡眠衛生做起，包括固定作息、避免午後攝取咖啡因、睡前不飲酒不吸菸、白天規律運動但睡前避免劇烈活動，並營造安靜、昏暗的睡眠環境，同時減少睡前使用3C產品，有助恢復自然睡眠節律。

對慢性失眠患者，非藥物治療的「失眠認知行為治療（CBT-I）」為第一線選擇，涵蓋睡眠教育、刺激控制、睡眠限制、認知調整與放鬆訓練，協助修正不利睡眠的行為與想法，降低對睡眠的焦慮，多數患者可明顯改善睡眠品質與白天精神。

藥物輔助需評估 醫療介入助提升身心健康

若非藥物治療效果有限，且已嚴重影響生活，醫師可能評估短期藥物輔助，但原則仍須搭配行為治療，避免單獨長期依賴。南投醫院提醒，出現長期失眠應主動尋求專業協助，及早介入有助提升生活品質與身心健康。

