失眠不想吃安眠藥？中醫從中藥、穴位針灸、生活調養 幫助身心平衡自然入睡

根據衛福部統計，國內約每5人就有1人長期有入睡困難或淺眠的困擾。失眠已是現代人相當常見的健康問題之一，可能影響隔天的精神、工作表現，更有可能導致焦慮、憂鬱等情緒問題，或是引發各種生理疾病。如果不想用安眠藥治療，或許可以考慮透過中醫來改善。

中醫怎麼看失眠問題？ 失眠和什麼原因有關？

在中醫觀點中，失眠又稱為「不寐」，指的是入睡困難、多夢易醒、夜不能眠等現象，台北市立聯合醫院陽明院區中醫科醫師陳品璇提到，中醫認為睡眠與氣血運行、陰陽平衡密切相關，睡眠是「陰陽交替」的自然現象，夜晚入眠為「陽入於陰」，若情志不暢、氣血失衡、陰陽失調，則會「陽不入陰」而難以安眠。

中醫如何治療失眠？ 哪些中藥、穴位有助改善睡眠？

因此，中醫治療主要是透過調整臟腑陰陽與氣血流暢，幫助患者恢復身心平衡，改善睡眠問題。陳品璇醫師表示，在治療方面，中醫會採取「辨證論治」方式，搭配中藥、針灸、耳穴與生活調養，不過通常會以「針藥並用」為主軸：

中藥：

針灸：

改善失眠不只有吃藥、針灸 生活習慣調整也很重要

透過中藥、針灸等調理氣血與神經系統，能幫助睡眠問題的改善，不過生活習慣的調整也相當重要。陳品璇醫師建議，透過中醫治療配合以下生活習慣調整，有助於放鬆身心、縮短入睡時間、減少夜間醒來次數，改善睡眠品質：

固定作息：維持規律作息，避免熬夜與白天過度午睡。

減少刺激：睡前避免使用3C產品與攝取咖啡因等。

放鬆情緒：健走散步、泡腳、靜坐或按摩太衝穴，有助於疏肝理氣。

均衡飲食：避免過飽或過餓入睡，視情況可食用溫潤食材（如：蓮子、百合、桂圓等）。

陳品璇醫師表示，有失眠問題者，若長期依賴安眠藥可能會擔心有耐受或依賴性的情形，不過中醫是以體質調理、改善根本為原則治療，因此相當適合追求自然入眠與整體健康的人，民眾若長期有入睡困難、易醒或早醒等問題，可以考慮尋求專業中醫師評估，依個別情況打造適合自己的療程。



