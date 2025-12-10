失眠不是小事！4大症狀一看就懂：出現一種就該就醫

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

現代人壓力大，睡不著、睡不好幾乎成為全民困擾。許多人以為失眠只是「偶爾睡不好」，或是「吃顆安眠藥就好了」。



但醫師提醒：失眠是一種疾病，長期影響記憶力、專注力、情緒甚至免疫力。只要出現其中一種症狀，就應提高警覺，並尋求醫師評估，才能找出真正原因、對症治療。

失眠分成4種類

失眠症狀分為4大類，只要出現一種問題就應當心，可尋求醫師的評估、診斷。

1.入睡困難：在床上躺很久、翻來翻去無法入睡。

2.早醒：即使能夠入睡，但睡眠變短、經常清晨3、4點就醒來。

3.中斷睡眠：即使睡著，但半夜卻一直醒來，一下子上廁所、一下子突然清醒。

4.睡眠淺：雖然睡著，但睡眠很淺或睡很久，卻仍感到沒有獲得充足休息。

當出現失眠問題時，不要以為只是短時間睡不好，甚至亂吃別人的安眠藥，應該到精神科或醫院的睡眠中心就醫檢查，透過抽血、腦波、心電圖、血中氧氣等檢查，以及問診、其他身體基本檢查，有助於找出問題、對症下藥。

很多人認為失眠就是要服用安眠藥，這是錯誤觀念，重要的是應是找出引發失眠的原因，並加以改善，安眠藥應是最後的方法。如果引發失眠的原因為某種疾病，必須先針對疾病治療，失眠症狀就會逐漸好轉。

有的老人家會因為環境因素而睡不好，例如床或枕頭太硬或太軟，建議先了解自己的需求、更換適合的床或枕頭；有些人會因為陽光而睡不好，因此，不妨加上有遮光效果的窗簾，改善睡眠品質；如果住家剛好在馬路邊，常因噪音睡不好，建議裝設隔音窗等，隔絕噪音的問題。

助眠小叮嚀

˙規律運動

˙睡眠時間應固定

˙泡澡應在睡前2小時

˙視個人情況選擇適合的助眠方法，例如喝牛奶、看書等

˙調整床、窗戶等環境

˙睡前勿看會影響情緒的節目

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

