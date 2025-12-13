失眠元凶藏在床上！ 醫曝「6床單顏色」影響睡眠：黑色害做惡夢

謝炳賢表示，床單顏色也會影響睡眠品質。（示意圖／unsplash）

不少人長期受失眠所苦，除了壓力、作息、燈光等因素，連每天接觸最久的「床單顏色」都可能默默影響睡眠品質。神經外科醫師謝炳賢就在臉書粉專分享「6種床單顏色」對睡眠的影響，建議有睡眠困擾的民眾，應檢查自己的床單顏色，「選對床單顏色，可能比任何安眠藥都更有效！」

1、紅色床單：睡眠殺手

紅色床單是最危險的睡眠破壞者，當人躺在紅色床單上時，大腦會持續接收刺激訊號，就像一個永不停歇的警報器，讓神經系統無法放鬆。

2、黃色床單：隱藏的興奮劑

黃色床單看似溫暖舒適，實際上也是睡眠的隱形殺手。根據統計顯示，溫暖色調如紅色、橙色和黃色更具刺激性，會讓人保持清醒和警覺，使用黃色床單的人入睡時間平均延長45分鐘且黃色會刺激大腦分泌更多腎上腺素，就像在睡前喝了一杯濃咖啡。

3、藍色床單：天然助眠神器

藍色床單是大自然賜予的睡眠聖品，當藍色映入眼簾時，大腦會自動分泌褪黑激素，就像服用天然安眠藥一樣神奇，讓身心快速進入休息模式。藍色和綠色等顏色都與平靜、放鬆相關，使用藍色床單的人不只入睡速度快30%，睡眠深度也顯著提升，如海泡沫綠或天空藍能創造寧靜、促進睡眠的環境，讓原本失眠的人重獲一夜好眠。

4、白色床單：純淨的兩面刃

白色床單是最兩極化的選擇，對某些人來說是純淨天堂，對另一些人卻是失眠地獄，由於白色會反射所有光線，在月光或街燈照射下變得格外刺眼，就像睡在聚光燈下一樣難受，明亮的床單可能比淺色或柔和的床單更具視覺刺激性，特別是對光線敏感的人群。不過，白色床單的心理純淨感可以幫助某些人放鬆心情，關鍵在於臥室的遮光效果是否完善。

5、黑色床單：沉重的睡眠負擔

黑色床單雖然看起來神秘優雅，但會對睡眠品質造成影響，係因黑色會吸收熱量，讓床鋪溫度升高2至3度，造成夜間盜汗和翻身頻繁。更嚴重的是，黑色和棕色等深色可能會妨礙放鬆和睡眠品質，在心理層面產生沉重壓抑感，就有許多使用黑色床單的人報告出現惡夢增加、情緒低落等問題。

6、綠色床單：自然界的安眠良方

綠色床單是僅次於藍色的睡眠神器，綠色代表大自然的寧靜，能有效降低心率和血壓，讓緊張的神經系統瞬間放鬆，就像躺在森林中一樣舒適。綠色等顏色與平靜和放鬆相關，研究發現使用綠色床單的人壓力激素水平明顯下降，睡眠品質改善達60%以上，因此綠色床單特別適合工作壓力大、精神緊張的現代人使用。此外，綠色還能緩解眼部疲勞，讓長時間使用電子產品的人獲得更好的視覺休息。

