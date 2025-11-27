失眠別再逼自己秒睡！醫授「5招」助你與睡眠和解

生活中心／林依蓉報導

許多民眾飽受「入睡困難」、「睡了易醒」或「整夜淺眠」的失眠困擾，這不單是生活壓力所致，更多是源於錯誤的小習慣正在悄悄偷走好眠。對此，醫師楊聰財近日在臉書公開分享「5大睡好覺」祕笈，幫助民眾能在短時間內進入準備休息的狀態，並強調「睡眠不是按下開關，而是一段降速旅程」。





告別淺眠與難入睡惡性循環！醫授「5祕笈」：關鍵在睡前儀式

醫師楊聰財強調「睡眠是漸進式降速，而非立即切換」。





許多人常有「躺下就該立刻睡著」的迷思，導致長期困在「想睡卻睡不著」的惡性循環。醫師楊聰財近日在臉書上打破這個誤區，強調「睡眠不是按下開關，而是一段降速旅程」。醫師指出，人體像一台高速運轉的引擎，需要循序漸進的冷卻與降速，大腦必須先降低警覺、調節神經，才能進入修復迴路。然而現代人習慣在睡前用手機追劇、回覆工作訊息等，讓大腦誤以為仍處於工作狀態，難以切換至休眠模式。對此，楊醫師整理出「5大睡好覺」祕笈，提供一套完整的「睡前儀式感」，幫助民眾為身體與心靈切換至高品質的休息狀態。

1.睡前泡溫水澡、進行輕度伸展、深呼吸

能促進血管擴張與熱散失，幫助入眠。同時，規律作息能讓生理時鐘穩定運作，使褪黑激素如期分泌，身體也會更快切換至休眠模式。

2.寫下明日代辦事項、閱讀紙本書、感恩3件事

許多人困在「想睡卻睡不著」，原因是腦袋仍在線上。寫下明日代辦事項、閱讀紙本書、感恩3件事，能讓大腦順利「清倉」。

3.睡前至少30分鐘關閉所有藍光螢幕

藍光會讓大腦誤以為仍在工作，因此睡前至少30分鐘關閉所有藍光螢幕（手機、追劇），並將手機放遠，改用傳統鬧鐘，避免藍光抑制褪黑激素。

4.睡前儀式感

每天以同樣順序進行一套放鬆行為，如泡無咖啡因花草茶、擦身體乳、聽雨聲、整理枕頭、調暗燈光等，讓大腦形成「要做這些，就要睡了」的制約反應。

5.正確觀念與心態

理解多夢不一定是沒睡好，這是大腦整理情緒與整合記憶的重要過程，並接受有時難睡、情緒升高是人性，不需要自責。





告別淺眠與難入睡惡性循環！醫授「5祕笈」：關鍵在睡前儀式

每天固定順序的睡前儀式（如泡茶），能訓練大腦建立「該休息了」的制約反應。





醫師最後總結，真正的休息，不只是關機，更是「與自己和解」的過程。同時提醒民眾「彈性比完美更重要」，不必為偶爾的失眠而自責，只要持續實踐這套祕笈，並將睡前儀式感融入日常，就能有效縮短入眠時間、獲得高品質的睡眠。





