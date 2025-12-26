失眠心悸恐是自律神經失調！20至40歲女性為高危險群
自律神經系統由交感神經與副交感神經組成，當平衡時會出現失眠、心悸、腸胃不適等症狀，尤以20至40歲女性為高危險群。李婉萍營養師建議透過補充維生素B群、鈣質、鎂質等營養素，搭配腹式呼吸、運動等方法改善。
李婉萍說明，自律神經失調常見6大類症狀，包括睡眠品質極差，出現失眠、多夢、淺眠、常驚醒等狀況；心律不整、呼吸困難，像是心悸、心跳過快、頭暈、呼吸急促；腸胃不順，有脹氣、拉肚子、便祕、胃痛、噁心想吐等問題；體溫代謝異常、食慾變動，莫名大爆汗或突然無法流汗、食慾忽大忽小；神經性疼痛，包含頭痛、耳鳴、渾身痠痛；以及情緒起伏劇烈，容易焦慮緊張、易怒抑鬱。
李婉萍表示，5大族群容易出現自律神經失調。首先是20至40歲女性，因體內荷爾蒙波動影響，包含生理期前後、產後或更年期；熬夜打拼睡不飽者，高壓過勞會累積影響自律神經平衡；個性容易內耗者，像是生性自卑內向、做事急躁、責任感強、得失心重及完美主義者；有家族遺傳史或用藥者，特定心臟藥物、抗憂鬱藥物副作用可能導致失調；以及慢性疾病患者，如糖尿病、類風濕性關節炎和自身免疫性疾病患者。
在飲食調整方面，李婉萍建議攝取3種必吃營養素。維生素B群如糙米、菠菜、香蕉、西瓜等，能維持神經系統正常運作，其中維生素B6能對抗失眠、憂鬱，維生素B1則可提神醒腦；鈣質如乳製品、豆製品、小魚乾、芝麻等，有助放鬆肌肉、紓解壓力；鎂質如豆類、堅果、綠色蔬菜，是天然鎮靜劑，能穩定心律、調節睡眠品質。
李婉萍也提出3點飲食建議，包括降低咖啡因攝取，含咖啡因飲品盡量於下午三點前喝完；水分要攝取足夠，每天至少喝1500至2000c.c.，多汗症狀者則為體重公斤數乘以40c.c.；少量多餐好好吃飯，一天6頓小餐優於3大餐，至少2餐吃10至15分鐘，好好咀嚼讓身體有效吸收。
李婉萍強調，只靠飲食難以完全平衡失調的自律神經，還需搭配4種物理性方法。腹式呼吸和冥想有助放鬆身體、緩解焦慮壓力；芳療精油可使用甜橙或柑橘類精油、木質調精油；沖泡溫水澡能放鬆肌肉、減壓釋放焦慮；養成運動習慣，如快走、慢跑、游泳、瑜伽等輕量有氧運動，有助提高心肺功能並促進放鬆感。
李婉萍分享，她壓力大時會去走路，沒有目標的走，給自己脫離現場的機會，走到累了再回來休息；有時候會在家追劇，跟著劇情哭笑，讓情緒做抒發。她提醒，若狀況嚴重失控，還是要諮詢醫師建議。
