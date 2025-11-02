失眠救星！日專家一夜好眠祕密 秒入夢鄉不再輾轉難眠
在難以成眠的時候，不妨將香草植物放入枕頭，或是用精油薰香，讓身心放鬆，安穩進入夢鄉。
一夜好眠香草枕
日本藥草協會藥草師諏訪晴美指出，薰衣草自古以來就被當成藥草使用，對於減輕焦慮與改善失眠十分有效，香草植物枕所散發的香氣能令人身心放鬆，安穩入睡。
材料
薰衣草15克、茶包袋3枚、布料（33cm × 20cm）、布用接著劑或縫紉工具、裝飾用緞帶30cm。
作法
將薰衣草裝入茶包袋。
將布料長邊橫放，往下折1/3作為內側。以布用接著劑固定或以針線縫合。
翻面後，將用來作為封口處的前方布料往內折，再以布用接著劑等工具固定兩端，放入茶包袋。
將緞帶綁在封口處就大功告成（裝飾用，看起來會更可愛）。放入枕頭與枕頭套間使用。
看更多：睡不著怎麼辦？薄荷、薰衣草、佛手柑 「冬季睡眠」舒緩神器曝光
沉浸於靜謐的薰香時光
諏訪晴美表示，橙花精油有淡淡花香，具有鎮靜與放鬆效果，能減輕焦慮與壓力，讓身心進入平靜狀態，適合用來放鬆與改善睡眠品質。
看更多：躺著卻睡不著？日專家親授睡前黃金法則 改善睡眠秒見效
材料
熱水200c.c.、橙花0.05ml～0.15ml（1～3滴）、耐熱容器（玻璃容器等）。
作法
將熱水注入耐熱容器。
加入3滴精油，一次加一滴，香味不夠時再增加到3滴。
◎ 本文摘自／《療癒身心的草本生活提案：提振精神、緩解不適、日常身心保養的63種芳香對策》諏訪晴美 著
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
