失眠救星？「黑暗淋浴」網路瘋傳 醫證實：身體更放鬆

一種被稱為「黑暗淋浴」的特殊沐浴方式在網路社群掀起熱烈討論，專家指出在昏暗環境下洗溫水澡，可能有助於改善失眠問題。Royal Brompton醫院睡眠醫學顧問艾莉·黑爾(Allie Hare)博士表示，研究證實睡前洗溫水澡能提升睡眠品質並縮短入睡時間。

醫學專家表示，雖然無法確切證明背後的完整機制，但推測昏暗燈光能讓身體接收到放鬆訊號，進而加快入睡速度。 （示意圖／Pexels）

黑爾博士解釋，溫水沐浴與降低核心體溫有關，而在昏暗光線環境下進行更能促進褪黑激素分泌，向身體發出準備入睡的訊號。醫學專家表示，雖然無法確切證明背後的完整機制，但推測昏暗燈光能讓身體接收到放鬆訊號，進而加快入睡速度。

這種沐浴方式在健康養生圈流行多年，被認為能「清除一天的能量殘留，為夜晚、休息或親密時光做準備」。近期在TikTok平台上，許多使用者分享實際體驗，有人表示「這是我重置神經系統的方法之一」，甚至有使用者自稱已經「上癮」。

美國睡眠基金會資料顯示，關燈後一般人需要10至20分鐘才能入睡。睡眠科學家建議，對抗失眠可嘗試睡前避免使用電子設備、戒除咖啡因攝取，以及維持固定的睡眠時間等方法，而黑暗淋浴或許能成為縮短等待入睡時間的新選擇。

