現代人壓力大，許多人躺在床上時腦袋不停轉，想東想西，翻來覆去就是睡不著。最近網路上掀起一股「超神助眠法」熱潮，只要跟著節奏「吸氣4秒、憋氣7秒、吐氣8秒」，重複4次以上就能順利入睡。一名網友在Threads分享，她連續好幾天靠這套呼吸法才睡得著，直呼「真的很猛！」。貼文曝光後立刻引發破4萬人討論，大家紛紛留言證實效果，「昨天做了一整晚，焦慮瞬間緩解」、「吸氣4秒就睡著了，比吃安眠藥還神奇」。









哈佛醫師4-7-8呼吸法爆紅！2分鐘就入睡？這類人要小心別學

專家指出4－7－8睡前呼吸法長期使用，甚至能間接幫助控制食慾與減重。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

這套被稱為「4－7－8睡前呼吸法」的方法其實是來自哈佛醫師、整合醫學專家Andrew Weil。威爾指出，這套呼吸法源自瑜伽調息（Pranayama），重點在吐氣比吸氣長，透過深呼吸啟動掌管休息與消化的副交感神經，同時暫時關閉緊張的交感神經，讓身體自然放鬆。營養師Gary也在網路留言解釋，透過這個呼吸節奏可降低心率、減緩焦慮，睡眠品質自然提升，長期甚至能間接幫助控制食慾與減重。建議初次練習不超過4組，每天1–2次，持續約1個月即可明顯改善睡眠。

許多人喜歡在睡前滑手機，越滑越睡不著。（示意圖／民視新聞資料照）

不少網友親身實測後大讚有效，有失眠困擾2年的使用者表示，比起市面上至少6種助眠保健品，這套呼吸法才是真正有效的方法。除了睡前使用，也適合上班族在會議中緩解壓力，或學生在考試前安定心情。威爾醫師提醒，做這套呼吸法時先坐直、舌尖抵住上門牙後方，吐氣時嘴微嘟並發出「呼——」的聲音，就能完整啟動副交感神經，快速進入放鬆模式。對長時間使用螢幕、作息混亂、焦慮累積的現代人來說，這套只需1–2分鐘、不靠藥、不用器材的天然安眠技巧相當實用。

原文出處：失眠救星478呼吸法暴紅！網實測比安眠藥還猛：哈佛名醫揭密入睡關鍵

