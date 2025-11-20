失眠族注意！褪黑激素長期服用 心衰竭風險增近一倍

近來「褪黑激素」已成為許多人改善睡眠問題的熱門選擇，然而，食藥署提醒，根據藥事法規定，褪黑激素產品屬於藥品列管範疇，未經核准擅自販售屬違法行為，民眾切勿購買來路不明的產品自行使用。

長期使用褪黑激素者的心衰竭發生率達4.6%，而未使用者僅為2.7%，風險幾乎提高了近一倍。（示意圖／Pixabay）

消化內科主治醫師朱家聲在其臉書專頁「朱家聲醫師 Dr. Chucs」分享了美國心臟協會（AHA）最新研究結果，提醒大眾褪黑激素並非如一般人想像中那樣安全無虞。

該研究追蹤超過13萬名有慢性失眠問題的成年人，觀察他們長期使用褪黑激素的情況。研究結果顯示，長期使用者的心衰竭發生率達4.6%，而未使用者僅為2.7%，風險幾乎提高了近一倍。

朱家聲強調，這份研究目前尚未經過完整的同行評審，也無法證明「褪黑激素會直接造成心衰竭」，僅能說明兩者「有關聯性」。不過，這項發現仍值得關注，特別是在台灣，許多受失眠困擾的民眾常透過各種管道取得褪黑激素，認為它「天然又安全」。

若睡眠問題持續很久，應尋求醫療協助，因為可能是焦慮、壓力、睡眠呼吸中止症或其他健康問題所致。（示意圖／Pexels）

「不要把褪黑激素當成萬靈丹，真正改善睡眠還是應從生活習慣開始。」朱家聲表示，短期使用褪黑激素尚可接受，但不建議持續服用一年或更長時間。

朱家聲提醒，若睡眠問題持續很久，應尋求醫療協助，因為可能是焦慮、壓力、睡眠呼吸中止症或其他健康問題所致。特別是心臟病患者或高風險族群更應謹慎，避免自行長期補充。

朱家聲最後補充：「褪黑激素不是毒，但也不是完全無害。想睡好，最重要的還是：規律作息、睡前放鬆、少滑手機、少咖啡因。」他建議民眾應從改善生活習慣著手，才能真正解決睡眠問題。

