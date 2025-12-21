失眠是失智催化劑！腦內清道夫最愛深度睡眠 1脂肪酸促廢物代謝

經常睡不好？白天覺得累？小心未來可能有失智風險！長庚健康老化研究團隊研究發現，睡眠品質對腦部清除廢物的淋巴系統影響甚大，未來可能對記憶力和大腦連結產生重大影響，尤其是長者若有睡眠問題，恐加速認知神經退化。

72歲失眠長者 睡眠干擾影響認知

72歲的陳女士因為失眠將近一年，到醫院求診。她不僅難以入睡，即使睡著也會在半夜多次醒來，有時甚至在清晨就再也睡不著。白天疲憊嗜睡，記憶力也出現衰退，經醫師診斷為「睡眠障礙合併輕度認知功能障礙」。

透過建立規律作息、增加活動等非藥物治療，陳女士的睡眠品質逐漸改善，記憶力也隨之好轉。林口長庚醫院一般及老年精神科主任李淑花醫師指出，這顯示睡眠與記憶力確實密切相關，對高齡者而言，改善睡眠品質不僅提升生活品質，也可能延緩認知功能退化。

高齡族群普遍失眠 恐增加失智風險

慢性睡眠問題在高齡長者中相當普遍，估計有40%至70%的長者受到影響。研究證實，失眠與神經認知障礙、憂鬱症、自殺及心血管疾病風險升高有關。

為探索高齡者健康改善方案，王長庚公益信託於2019年啟動「健康老化研究計畫」，由林口長庚醫院腎臟科方基存教授主持，針對失能、失智、睡眠等議題進行系統性研究。

睡眠品質影響腦淋巴清除功能與神經網絡

該研究納入72位66歲至88歲的健康高齡者，透過磁振造影、睡眠品質問卷，以及血管周圍空間擴散張量影像分析技術，量化腦淋巴系統的代謝清除功能，並分析其與大腦結構和功能連結的關聯。

結果發現，睡眠品質愈差者，腦淋巴系統清除功能愈低，記憶功能也愈差。僅在睡眠品質良好的高齡者中，大腦核心區域的結構與功能能夠順暢合作；而睡不好的高齡者則觀察不到這種現象。

腦內清道夫 深度睡眠最活躍

方基存教授解釋，這代表腦部清除系統失衡會影響神經網絡正常運作與記憶力維持。高齡者的睡眠品質可能與大腦可塑性及修復力密切相關，維持良好睡眠不僅有助情緒與生理健康，對大腦清除毒素功能更扮演關鍵角色。

林口長庚醫院影像診療部杜振豐副主任指出，大腦中的腦淋巴系統有清掃機制，被稱為「腦內清道夫」，能夠清除不需要的代謝廢物，在深度睡眠期間作用最為活躍。當睡眠受到干擾，清除功能下降，毒素累積，可能加速神經退化過程。

良好睡眠能助腦淋巴功能 補1脂肪酸加速代謝廢物

林口長庚醫院中醫針傷科及台灣睡眠醫學會劉耕豪醫師建議，提升腦淋巴功能可從日常作息維持良好睡眠做起，包括營造舒適睡眠環境、固定作息時間、避免睡前攝取刺激性飲品、減少螢幕使用等。

▲中醫傷科劉耕豪醫師說明睡眠對大腦廢物清除，以及腦神經恢復的影響。（長庚醫院提供）

若能落實健康睡眠行為，將有助腦淋巴系統維持清理與修復功能，進而保護認知與記憶能力。此外，研究發現補充Omega-3脂肪酸、規律運動與良好睡眠習慣皆可能有助於腦部代謝功能。

長庚健康老化研究團隊這項研究成果已發表於2024年10月國際頂尖精神醫學期刊「分子精神醫學」，可望提供台灣邁入超高齡社會下認知健康預防的新思考方向，作為未來健康老化政策與介入策略的參考依據，幫助高齡長者實現尊嚴、有品質的銀髮生活。

◎ 圖片來源／丁彥伶攝．長庚醫院提供

◎ 諮詢專家／李淑花醫師．方基存教授．杜振豐副主任．劉耕豪醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章