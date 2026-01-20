失眠變秒睡！「小狗睡姿 （Puppy Paws）」近期爆紅，不再失眠、輾轉難眠！

【文／Beauty美人圈．Letisha】



總輾轉難眠、難以入睡嗎？試想療癒人心、讓人感到放鬆的畫面之一大概就是小狗狗在冬日暖陽的照射下，懶洋洋地、毫無防備地安睡在小窩的香甜模樣吧！根據Bustle報導，近期在TikTok蔚為風潮的「小狗睡姿 （Puppy Paws）」或許也能讓正受失眠所苦的你安睡，一起來了解什麼是「小狗睡姿 （Puppy Paw）」！



「小狗睡姿 （Puppy Paws）」是什麼？

「小狗睡姿 （Puppy Paws）」顧名思義就是模仿小狗的睡覺模樣。TikTok 創作者 @pabloherreratk 以此為靈感，影片中可看見，他將枕頭推開，雙手彎曲收到胸前並趴下，接著表示：「我不知道為什麼，但真的很有效！」 該影片曝光後，點閱已破千萬，收穫兩百多萬讚數，許多人分享自己真的從失眠變秒睡！

廣告 廣告

小狗睡姿 （Puppy Paws）」顧名思義就是模仿小狗的睡覺模樣。 圖片來源：IG@roses_are_rosie

「小狗睡姿 （Puppy Paws）」怎麼做？

這個看似只是單純換個睡姿的作法，許多人試過之後就回不去，且動作非常簡單、好達成：

重點1. 採取趴姿或躺姿

小狗狗通常是趴姿或躺姿，以此為基準，找到身體最放鬆的角度躺下或趴下。

重點2. 手腕微彎

如同小狗狗睡覺時會收起來的爪子，將雙手手腕放鬆，保持自然垂放、微彎，並輕輕放在胸口或枕頭下。此外，也可鋪薄薄的毛毯或抱枕放在手下，可幫助姿勢更舒適。

重點3. 給予壓力

最後將身體輕壓在雙手手腕上即可。

這個看似只是單純換個睡姿的作法，許多人試過之後就回不去 圖片來源：IG@xeesoxee

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

睡不飽容易腰痠背痛？專家親解原因，6大簡單助眠方法，一夜好眠、睡飽睡好！

睡不著嗎？網友激推8款「助眠香氛神器」：噴霧、蠟燭、舒眠膏都有！打造專屬療癒夜晚