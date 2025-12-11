失眠、偏頭痛竟連動「大腦退化」！醫示警：「這物質」腦內堆積 恐加速失智

失眠.睡不好 醫師:易導致頭腦代謝廢物 排不出! (圖/TVBS)

隨著台灣步入超高齡化社會，大腦老化的議題也受到相當大的關注，尤其是大腦老化和失智症、巴金森氏症等神經退化性疾病息息相關，睡眠障礙在高齡族群相當常見，有研究指出，睡得不好可能和大腦老化相關。

臺北榮總神經內科主治醫師 吳致緯指出高血壓或者睡眠不好啊，或是情緒的部分其實都有可能，會造成大腦的老化。那你睡眠不好，這個角度來看的話，像比方說睡眠呼吸中止症呢？它不但會造成大腦的老化退化，然後呢 惡化偏頭痛，那也造成了很多腦血管，心血管的一些，危險的一些狀況。

謙樂診所院長暨家醫科主治醫師 徐維謙表示，長期睡眠不好的狀況，睡眠不好會造成我們的慢性發炎，其實對大腦而言也是一樣，是一種慢性消耗，研究就發現長期睡眠不好的人，他的腦齡其實是有提早老化的現象。

一般正常的生理現象，腦子有個下水道系統叫做膠淋巴系統，也就是在睡覺的時候，工作效率是最高的，因此人睡覺不好時，腦子裡代謝的廢物，會沒有辦法排出來。

北榮一般神經科主任/教授 王嚴鋒表示那累積之下呢，會加重一些腦子的退化的加劇，那腦子退化加劇，最有名的例子就是像阿茲海默氏症，那腦子裡面會有一些像類澱粉啊，這些毒素，那在睡眠的時候呢，這個膠淋巴系統，會把這些毒素排到外頭去，那如果你睡覺都不好，或熬夜，或是一些藥物的關係，讓你沒辦法好好的睡的話，那這些毒素排不出去，那腦子的這個神經元就會受損，導致這個退化加速。

成大醫院家庭醫學部主治醫師 鄭翔如表示充足的深度睡眠不僅是讓身體有休息的機會，也能讓大腦利用此時間，進行夜間大掃除。睡眠健康對延緩大腦衰退的重要性，主要是來自於在睡眠時，是大腦清除廢物的循環系統，膠淋巴系統 最為活躍的時期。

北榮/陽明交大醫學院神經內科教授 陳韋達指出目前神經內科的研究發現，11點睡眠之後，大腦的膠淋巴系統會啟動將白天累積的毒性蛋白質，尤其是跟失智症有關的類澱粉蛋白，開始啟動淋巴清除的動作。如果睡眠睡得好一天當中11點開始睡，可以睡6到8小時以上，那這樣子在大腦膠淋巴系統，排毒的過程就會比較完整，對於智能還有記憶力不好的病人，會有幫助。

偏頭痛和睡眠障礙都是相當常見的健康困擾，兩者對於生活品質都有極大的影響。而睡眠障礙經常與偏頭痛一同發生，兩者之間有複雜的交互作用，偏頭痛患者容易有睡眠的問題，而睡得不好，也容易讓偏頭痛發作增加。

臺北榮總副院長 王署君指出慢性疼痛實際上比我們想像來的，對大腦的影響來的大，如果一個人有慢性疼痛，他的大腦皮質會萎縮，但是好消息是，如果你把疼痛治好了，這些皮質又會恢復。因為偏頭痛，它實際上它跟外在的環境，和內在的環境都有關係。所以如果說你的壓力比較大，女性特別有荷爾蒙的變化，如果月經要來，所以她的偏頭痛就會比較多，一般女生是男生的三倍，因為偏頭痛現在最大的發現是，它跟我們身體一個神經傳導物質CGRP，這個神經傳導物質，有一個相當大的關係。

陽明交大學醫院神經內科主治醫師 廖誼佳表示睡眠跟我們的專注力和記憶力都有絕對的關係，其實在臨床上，我們常看到一個睡不好的人，不論他是睡得不沉或者是睡不久，他都會影響到腦部的代謝路徑，那些代謝的廢物如果累積在我們大腦裡面，就可能影響大腦的運作功能，反過來它也可能因為白天的一些狀況，讓腦部的發炎更加嚴重。

睡不好和偏頭痛都不是小問題，醫師指出會影響心血管健康、情緒穩定、記憶力、專注力，甚至拉低整體生活品質。越早察覺、越早治療 避免病情惡化。

