失眠.心悸.頭暈找不到原因？醫師：出現「這狀況」 你的身體在求救！

沒大病卻不舒服? 醫師:兇手恐是自律神經 (圖/TVBS)

現代人常把心悸、失眠、頭暈、胸悶、腸胃怪怪的、累到不行都歸咎於自律神經失調，但實際上，自律神經是身體最難被感知、卻又最重要的平衡系統，負責調節心跳、血壓、腸胃蠕動、排汗、體溫、情緒與睡眠。如果自律神經失衡，身體就會像是一台內建程式錯亂的機器，明明沒大病，卻不斷跳出各種警訊。

沒大病卻不舒服? 醫師:兇手恐是自律神經 (圖/TVBS)

東元綜合醫院神經內科主任 陳錫銘表示自律神經失調的問題，自律神經失調一般來說，跟那個生活的壓力有 來源也會有關係，那因為壓力造成的通常都是生活環境的改變啊、工作環境的改變，那最近有人提到說，那個週休3日會不會減少我們的壓力，然後減少自律神經失調的症狀？那據研究指出啊，壓力的來源通常是因為，外在環境的改變，那規律的生活節奏、規律的生活習慣，其實對那種壓力的來源，是有幫助的。

廣告 廣告

沒大病卻不舒服? 醫師:兇手恐是自律神經 (圖/TVBS)

彰化秀傳醫院神經內科主治醫師 黃文謙認為自律神經失調，以神經內科的立場來說，我們比較認為它是一個症狀的症候群，比較不像是一個疾病，在診間的時候，我們要排除的是不是最近有太多的各種的壓力，這個壓力包含了說身體的壓力，工作太累了，還是本身現在有身體有其他的疾病，導致自己一直沒有辦法很好好好的休息，或者是心情上面的壓力，包含說情緒方面的問題啊，或者是身體激素，是不是有些激素缺乏，導致心情低落等等。

沒大病卻不舒服? 醫師:兇手恐是自律神經 (圖/TVBS)

自律神經是一套不受意識控制的神經系統。

成大醫院家庭醫學部醫師 程敬媛表示自律神經由 交感神經與副交感神經構成。交感神經負責工作或警覺模式，能加快心跳與呼吸、提高肌肉張力，讓我們保持專注，並能快速反應。副交感神經則負責休息與修復模式，促進腸胃消化、收縮膀胱、放鬆情緒並能幫助睡眠。

適度運動也是重建平衡的重要方法。身體在活動中會釋放能量、多餘壓力與肌肉緊繃，讓自律神經有重新協調的空間。飲食方面，少量多餐 減少咖啡因 避免空腹熬夜 ，增加蔬菜與蛋白質的攝取，都能減輕身體負擔，使自律神經運作更加穩定。

沒大病卻不舒服? 醫師:兇手恐是自律神經 (圖/TVBS)

宜群診所神經內科主治醫師 陳邦銓表示神經系統主要可以分成中樞神經系統跟周邊神經系統，中樞神經系統就是我們的腦跟脊髓，那周邊神經系統，它其實可以區分成腦神經、脊神經，還有所謂的自律神經系統，那自律神經系統其實是，我們時常忽略的一個東西，其實很多時候我們日常生活的一些症狀，像是注意力開始不集中，然後容易疲勞，那你覺得大小便好像出現一些問題，容易便秘，或者是容易腹瀉，就是我們說的腹瀉，這其實都是有可能是，你自律神經失調的一個徵兆。

沒大病卻不舒服? 醫師:兇手恐是自律神經 (圖/TVBS)

彰化秀傳醫院神經內科主治醫師 黃文謙指出如果發現抽血檢查內分泌的狀況有沒有異常，這些狀況都沒有異常的話，我們下一步可能就進到說要來跟患者好好討論，是不是身體已經太累了？大腦發出警訊，那到底這些壓力來源在哪裡？如果是一些不是疾病上面的壓力，那我們可不可以透過一些放鬆上面的治療來幫患者找回到自己身體最舒服的狀況，把這些症狀慢慢的弭平下來。

自律神經失衡是現代人的流行病，不是某個器官出了問題，而是整個身體疲倦到失去平衡。醫師指出只要重新調整生活步調，大多數都能恢復正常。焦慮、心悸、失眠、肚子不舒服，不是無法解釋的病，而是身體提醒你，該慢下來，好好照顧自己。

更多 TVBS 報導

「沉默殺手」高血壓釀死風險高！專家8招逆轉：不用吃藥

「上班壓力大」恐讓身體慢性發炎、增罹癌風險！醫教3招緩解

醫力推1動作「做越多越長壽」！防範心臟病風險 不做有氧也能護心

35歲女經痛難耐！就醫發現「子宮內佈滿肌腺瘤」 醫：這年齡層好發

