失眠、焦慮全解除！醫推1運動比吃安眠藥有效 還能防失智

生活中的高壓與慢性疲勞常讓許多人陷入焦慮與失眠的循環。柏宏聯合診所院長鄭語皓在門診中觀察到，除了藥物治療外，一個簡單卻強大的解方正被許多人忽略：慢跑。根據他的臨床經驗，規律的跑步不僅能幫助減重，更能顯著改善大腦功能，為患者帶來全面的健康效益，包括情緒穩定、睡眠改善及認知增強等四大核心好處。

跑步不只是減重工具，更是大腦的強效營養劑

根據衛福部食品藥物管理署以健保署資料指出，全台一年吃掉3.27億顆安眠藥，約有246萬人可能因生活壓力、焦慮而受失眠所苦。針對這些患者來說，除了吞助眠藥物以外，鄭語皓特別推薦患者嘗試慢跑作為輔助治療方式。研究顯示，規律的跑步不僅對身體有益，對大腦健康更有顯著的正面影響。

運動提升腦部功能，增強專注力與記憶力

鄭語皓說明，慢跑等有氧運動能增加腦源性神經滋養因子（BDNF）的分泌，這種蛋白質被譽為「腦部的肥料」。他說，BDNF能促進神經細胞的修復與生長，直接強化大腦的學習和記憶功能。這解釋了為何許多長期跑步的人報告說他們的工作專注力和記憶力都有明顯提升。

跑步調節情緒，有效緩解焦慮與壓力

當我們跑步時，身體會啟動一系列生理反應，包括調節壓力軸（HPA axis）和降低壓力荷爾蒙皮質醇的濃度。鄭語皓解釋，同時跑步還能促進腦內啡和多巴胺等「快樂荷爾蒙」的自然分泌，這些變化共同作用，能顯著改善情緒穩定性，減少焦慮感。

穩定的跑步習慣能顯著改善睡眠品質

對於睡眠障礙患者，鄭語皓推薦規律的跑步作為非藥物治療選項。有氧運動能有效調整人體的生理節律，促進體溫的自然上升和下降過程，進而幫助人們更快入睡，並增加深度睡眠的比例。優質的睡眠又能進一步改善日間認知功能和情緒狀態。

長期跑步習慣可降低神經退化性疾病風險

鄭語皓強調，堅持長期有規律的跑步不僅對當前的大腦功能有益，還能預防未來的腦部退化。研究發現，規律運動與降低阿茲海默症、巴金森氏症等神經退化性疾病的風險有顯著關聯，這使得跑步成為一種「大腦投資」的方式。

每周三次就有效，超慢跑也行

對於擔心沒時間運動的患者，鄭語皓提出實用建議：每周進行三次、每次僅需20至30分鐘的慢跑或快走，就能讓大腦獲得明顯益處，太忙沒時間出門，在家超慢跑也能發揮效果。他提醒大家，問題往往不是「沒時間」，而是「沒把自己放進時間表」，鼓勵患者重新審視自己的優先事項，為健康投資時間。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／鄭語皓醫師

