失眠、焦慮、胃脹氣救星？「穴道按摩」這樣按才對，6大養生穴位一次搞懂 | Women's Health

穴道按摩，是源自中醫的自我保健方式，透過按壓特定穴位，有助於放鬆神經、改善睡眠品質、舒緩焦慮與胃脹等症狀。到底穴道是什麼呢？本篇將帶你認識穴道的真面目，並介紹幾個簡單易學的穴位，讓你解開身體的健康密碼！

穴位按壓 vs. 針灸：有什麼不同？

1. 穴位按壓

主要是針對穴位施行按壓的手法，屬於傷科推拿的一種方式，也是徒手治療的一種方式。透過穴位的按壓，觀察患者的反應，可以當成是診斷的方式，看看是哪條經絡或是臟腑出現問題；也可以當成是治療的方式，針對有問題的臟腑經絡，選擇對應的穴位按壓，達到治療的效果。

2. 針灸

是指拿金屬針，針刺在特定穴位上，屬於侵入性治療的方式，以此達到治療疾病的效果。

中醫常說的穴道是什麼？

穴道，又稱腧穴、穴位等，指的是人體經絡中，氣血匯聚的地方，是疾病的反應點，也是針灸推拿等醫學臨床處置的刺激點。中醫歷經兩千多年的歷史，漸漸發展與發現到人體的很多穴道，也總結出穴道的使用方法。





穴道，依照部位可分成三類：經穴、經外奇穴、阿是穴。





1. 經穴

指十二正經及任脈、督脈的穴道，又稱為十四經穴。由於分布在十四經脈上，所以能治療十四經脈及所屬臟腑的病證。







2. 經外奇穴

指未歸入十二經脈及任脈、督脈，但具有奇效、有明確位置及名稱的穴道，其主治範圍比較單純，多數對某些病證有特殊療效。







3. 阿是穴

是以痛處為穴直接進行針灸的一類穴道，既無固定名稱，也沒有固定位置，又稱為不定穴、天應穴。

穴道常見問題FAQ

1. 人體有幾個穴道？

中醫傳統的經穴是指十二正經及任督二脈的穴道。前者共計 309 穴，後者共計 52 穴，兩者合計 361 穴。如再加上經外奇穴則數量更多。

2. 自我按壓穴道時須注意什麼？

自我按壓穴道時，建議詢問專業的中醫師，適合你體質或疾病治療的穴位有哪些，可以怎麼按壓，每天按壓的頻率如何。一般保養的情況，可以一天兩次，輕輕按壓穴位至有痠脹感，每個穴位約 10 秒即可。切記過度按壓至疼痛感出現，不是越痛越好。

如用工具代替指壓時，注意接觸點避免過於尖銳，多以圓頭、鈍頭為主，減少皮膚及軟組織的傷害。

3. 穴位敷貼是什麼？

穴位敷貼是指利用藥膏貼在穴位上，藉由藥物的特性刺激穴道，達到治療的效果。像是最近流行的足貼，也是把藥膏貼在足底刺激湧泉穴，達到促進全身循環的效果。三伏貼、三九貼也是把藥膏貼在背部的穴道上，達到刺激穴道、刺激經絡、改善過敏體質、提升免疫力的效果。

