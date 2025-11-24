失眠＋睡眠呼吸中止 治療需整合

很累卻睡不著、睡覺時會打呼喘氣？醫師示警，多數人以為只是壓力大、焦慮或情緒緊張、年紀增加導致睡眠品質下降，其實可能隱藏被忽略的睡眠障礙「失眠合併睡眠呼吸中止症」，對健康造成雙重威脅。

輔大醫院耳鼻喉科主治醫師暨睡眠中心執行長方麗娟說明，約3至5成的睡眠呼吸中止症患者，同時有入睡困難、淺眠、半夜驚醒等失眠問題；長期失眠族群中，也有約3至4成合併睡眠呼吸中止症，同時面臨呼吸受阻、神經過度覺醒的雙重干擾。

方麗娟曾收治一名55歲女性，平時工作繁忙，近年睡眠品質愈來愈差，要2個小時才能入睡，睡著後又常常驚醒，早上頭痛、口乾、胸悶，家人更發現她夜裡會突然安靜幾秒後大力喘氣。原以為是更年期壓力大，直到接受睡眠檢查，發現自己屬於中度阻塞型睡眠呼吸中止症。

方麗娟指出，當夜間氣道反覆塌陷、呼吸受阻導致血氧下降，大腦為維持呼吸會喚醒身體，導致睡眠中斷；而失眠又使神經系統過度警覺，連輕微呼吸變化都可能引發覺醒，造成病人越想睡越睡不著、越焦慮越淺眠。而血氧波動也會使心臟釋放利尿激素，導致夜尿頻繁；交感神經過度活化則容易引起血壓不穩與心悸。

研究指出，合併失眠的睡眠呼吸中止症患者，發生高血壓、糖尿病、心血管疾病風險更高。方麗娟強調，治療重點在於「整合」，先進行失眠認知行為治療，降低焦慮、重建睡眠節律，再搭配正壓呼吸器治療，雙管齊下效果最佳。若仍然難入睡，可在醫師評估下短期使用低劑量助眠藥物。