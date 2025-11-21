失神路口！桃園警巡邏見路中央熟睡駕駛 一查發現二級毒品「喪屍煙彈」

不只疲勞駕駛！29歲男路口昏睡手握「喪屍煙彈」 毒品依托咪酯罪加一等。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園分局昨(20)日上午在交通要道上，即桃園區文中路與龍安街口處，發現一起離奇的交通堵塞事件。當時正值上午車流高峰，龍安派出所巡佐王人賢、警員徐良諭正在執行巡邏勤務，行經該路口時，驚見一輛自小客車竟然靜止不動地停在路中央，導致後方車流嚴重回堵，喇叭聲四起。員警立即趨前查看，發現駕駛座上的邱姓男子（29歲）竟呈現昏睡狀態，無論後方車輛如何鳴笛催促，男子依舊毫無反應，狀似「斷片」，情況相當危急。

廣告 廣告

員警當下意識到這不僅是一般的交通違規，為防止駕駛若突然驚醒暴衝或失控，立即決定採取防護措施，將巡邏車小心翼翼地擋在自小客車前方，形成一道阻絕，隨後員警快速上前猛敲車窗，試圖喚醒這名在路口熟睡的駕駛。經過一陣急促的拍打後，邱男才緩緩地被喚醒，他睜開雙眼，一臉迷茫且反應遲鈍地下車，連自己身在何處似乎都還沒能完全反應過來。

在員警詢問時，發現邱男手中正緊握著一根俗稱「喪屍煙彈」的電子煙。員警隨即提高警覺，並針對其行為與手中物品進行盤查。邱男辯稱自己前一晚開車至新店參加朋友的生日派對，並狂歡了一整夜，整晚絲毫未闔眼休息。他表示，派對結束後便獨自一人駕車準備由新店返回樹林住處，沒想到車開到半途，疲勞感突然襲來，不知不覺中就在這個繁忙的路口睡著了，對於為何車會開到桃園，他完全沒有記憶，直到被警察叫醒才驚覺事態嚴重。

對於員警詢問他手中緊握的電子煙是否為二級毒品時，邱男矢口否認，堅稱這只是普通的電子煙。然而，由於邱男將車輛停在路口中央熟睡的危險行徑，已嚴重危害公共安全，且其手持物品令人起疑，員警決定將其人車一併帶回龍安派出所進行進一步的檢測與偵辦。經專業儀器檢測，該電子煙內的煙油成分被確認為二級毒品依托咪酯（Etomidate），頓時讓邱男的辯詞不攻自破。

依托咪酯在台灣被列為二級毒品後，警方發現不肖人士常將其製成電子煙油，吸食後會產生類似吸食K他命的麻醉與迷幻效果，並可能出現如「喪屍」般意識不清、搖晃的狀態，因此被稱為「喪屍煙彈」。這起事件不僅是一起疲勞駕駛，更涉及毒品危害。全案偵訊後，警方依照毒品危害防制條例以及不能安全駕駛罪嫌，將邱姓男子移送桃園地檢署偵辦，警方同時呼籲民眾切勿因一時好奇或貪圖享樂而接觸毒品，以免觸法，並造成自己與他人的生命財產危險。(圖/資料相片)