失而復得！中二警化身機車偵探 尋回失車

中正第二警分局提供

記者黃秋儒／台北報導

臺北市警察局中正第二分局南海路派出所近日成功協助民眾尋回遺失機車，展現警方主動積極、為民服務的精神。

中正第一警分局指出，南海路派出所警員蔡雨錚日前見轄內延平南路一帶有一輛電動機車放置於停車格多日未移動，主動查證後發現該部車輛為遺失機車。經蔡姓員警細心查證，確認車況與車牌無誤後，立即聯繫失主，失主稱渠停放於臺北市中正區之電動機車因不慎忘記停放位置，多日尋找不見蹤影，擔心遭移動或被他人騎走。得知警方已尋獲該部機車後，立即到所辦理認領。失主到場後對警方迅速的調查及協助深表感謝，稱讚南海路派出所員警細心積極，讓渠能在短時間內找回愛車。

中正第二警分局提醒民眾，機車停放時務必確認鑰匙是否拔除、車輛是否確實上鎖，並建議可選擇光線良好且設有監視設備的停放處，以降低遺失或遭竊風險。