失聯移工斜槓DJ還當大藥頭 投警跨區追查逮人

南投縣警方，日前追查轄區內毒品人口，發現一名已經失聯2年的印尼籍移工，疑似是藥頭，長期跟監蒐證，跨區到台中住處，將人查緝到案，後續調查發現，這位自稱"阿信"的外籍藥頭，原來是以DJ身分出入活動，藉此累積人脈後，再販賣毒品謀取暴利！

停車場內，幾名員警，合力將男子壓制在地。









南投市警方，日前偵辦一起跨國毒品供應鏈時，追查到這位化名"阿信"的印尼籍失聯移工，但身為藥頭的他，身分複雜，行蹤不定，警方便從轄區內毒品人口向上追查，終於掌握到他的活動規律，成功找到嫌犯位在台中的住處。

員警在嫌犯租屋處內仔細搜索，在小盒子裡翻到一包包白色粉末，接著還搜到吸食器、分裝袋、帳冊等贓證物，根據調查，這位失聯2年的外籍移工，平時在移工圈，靠著當DJ，出入各種聚會來累積人脈，接著又當起了藥頭，向他們販售毒品，藉此來牟取不法暴利，

外籍失聯移工，斜槓當DJ來賣毒品，全案訊後依毒品危害條例，移送地檢偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

