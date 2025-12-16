失聯移工混入當保姆！才照顧9日「男嬰腦出血、手骨折」一度命危成弱智

記者林意筑／南投報導

2個月大的男嬰遭不詳方法傷害，最終全身傷造成輕度智能不足。（示意圖／PIXABAY）

南投有名失聯移工阿美（化名），以每日500元酬勞應徵擔任保母，2023年7月時，阿美從2個月大的男嬰家中接到租屋處全日照顧，未料9日後男嬰便出現腦傷、手臂骨折等傷害，送醫治療時已無呼吸心跳，所幸最終有救回，卻因此造成男嬰輕度智能不足、遲緩等情形。經法院審理後依法判處阿美7年徒刑，並於刑之執行完畢後驅逐出境。

據了解，男嬰母親透過親友介紹得知阿美有從事保母，並以每日500元酬勞委託阿美全日照顧剛滿2個月大的男嬰。2023年7月7日晚間，阿美將男嬰接至租屋處照顧，並於3日後帶著男嬰前往小兒科打疫苗，沒想到15日傍晚5時30分許，男嬰突然全身抽搐、發抖，阿美見狀立即將其送醫。

經醫院治療，發現男嬰有受虐情形，身上有腦傷且右手臂骨裂等傷勢，且送醫當下男嬰已無呼吸心跳，所幸接受治療後有救回，但仍造成輕度智能不足、遲緩等情形，事後阿美也因涉嫌重傷害罪被起訴。

經南投地院審理，阿美否認犯行，強調男嬰由她一人照顧，也不知道為何男嬰會有這些症狀。但據「兒少保護事件綜合評估報告書」指出，男嬰當時還不會翻身，不可能因自行活動造成右手前臂骨折，且男嬰腦部曾有2度出血，表示有受虐性腦。

由於男嬰經治療、復健後仍會留下永久性腦功能受損的後遺症，不僅輕度智能不足，認知發展也會低於同齡水準，法官認為阿美虐嬰屬實。法官也表示，阿美自己也有1歲半的小孩，卻以不詳方法傷害男嬰，嚴重影響男嬰餘生，將依《成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪》判處7年徒刑；並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

