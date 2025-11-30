失聯移工自製獵槍盜獵 石虎、穿山甲變「野味」販售

失聯將近五年的越南籍移工竟組成盜獵集團，不僅獵捕並販售流浪貓，甚至自製獵槍非法獵殺穿山甲、石虎等保育動物，再以上千元價格將「野味」販賣給同鄉。今年四月檢警掌握情資展開搜索，當場查獲石虎遺體；潘姓主嫌甚至還以獵槍朝員警瞄準後成功逃逸，但不到兩個月，他便在新社山區遭員警壓制逮捕。

獵殺穿山甲、石虎保育動物 數千元販售同鄉

保七總隊第五大隊連同大甲分局員警，動員大陣仗前往新社山區，逮捕非法盜獵集團主嫌，這名潘姓越南籍移工，自109年10月失聯後，竟找來逃逸的同鄉共同非法獵殺動物。

潘姓主嫌及兩名同夥自製獵槍與火藥，獵捕飛鼠、山羌、麝香貓，甚至穿山甲及石虎等保育類動物，並以數百元至數千元價格販售給同鄉。

逃逸移工組盜獵集團，獵殺保育類動物、流浪貓販賣。圖／台視新聞製圖

3名嫌犯全被逮 范嫌兩罪分別判4月、8月

日前，檢警查獲大量流浪貓遭獵殺並販售，循線於四月找到潘姓主嫌，沒想到他竟持獵槍瞄準員警，趁機成功逃逸，但不到兩個月便在新社山區被逮捕，而范姓同夥因非法宰殺及買賣動物，分別被判4個月及8個月徒刑。另外，潘姓主嫌和阮姓同夥，判決結果尚未出爐，持續收押，將繼續追查下游買家，釐清是否還有其他非法盜獵集團。

檢警四月依線索圍捕，主嫌竟持獵槍瞄準檢警。圖／台視新聞製圖

※犯罪行為，請勿模仿

※未經判決確定者，應推定為無罪

台中／林書弘、黃致堯 責任編輯／蔡尚晉

