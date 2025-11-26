失聯移工藏冷凍庫險凍死 高市專勤隊掃蕩查獲17人

（中央社記者洪學廣高雄26日電）移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前在仁武、鳳山、岡山查緝17名非法外來人口，其中在前鎮冷凍加工廠查緝時，陸姓男移工躲在冷凍庫險被凍死，後續將溯源追查幕後仲介。

高市專勤隊今天表示，日前在仁武、鳳山及岡山、前鎮等地區執行擴大查緝，兵分多路一舉查獲17名非法外來人口。經專勤隊帶回查辦，接續將深入調查非法雇主責任，並溯源追查幕後仲介，非法工作對象將移請地方勞政主管機關依法裁處。

其中，高市專勤隊原獲報前鎮區一處冷凍加工廠常有不明外籍人士進出，隨即前往埋伏查緝。過程中這些移工雖試圖掙脫逃跑，仍躲不過裝備齊全且訓練有素的專勤隊員。3名印尼籍失聯移工先遭查獲，在後續查核身分過程中，面露擔憂及焦慮，經半小時後才糾結地坦承另有同鄉失聯移工陸男躲藏在冷凍庫深處。

經移工主動帶領專勤隊員前往查看，才發現陸男蜷縮躲藏於冷凍庫，身上僅靠披裹塑膠袋勉力維持體溫。陸男坦承，冷凍庫無法從裡面開門，相當感謝專勤隊員及時救援。

高雄市專勤隊同天兵分多路前往高雄市區多處熱點埋伏，輔以前後包夾與優勢人力戰術，一舉共查獲17名非法外來人口。後續失聯移工及非法雇主也將進行調查，依違反就業服務法移請地方政府勞工局裁處，並持續擴大清查有無涉及其他不法情事。

高市專勤隊長趙志成表示，將持續擴大掃蕩查處不法外來人口，以保障國人合法工作權益及展現政府執法決心，並深入追查幕後非法雇主及非法仲介。

民眾切勿以身試法，貪一時之便而聘僱移工非法工作，如經查獲將依違反就業服務法移送地方政府勞工局裁罰，依規定可處最高新台幣75萬元以下罰鍰，得不償失。

趙志成也向新住民及移工朋友提醒，近期受非洲豬瘟疫情衝擊，切勿違規攜帶豬肉產品入境，如違反規定，首次處以20萬元罰鍰，第2次以上將直接裁罰100萬元。（編輯：張銘坤）1141126