失聯移工遇警心虛逃逸 跳水溝跛腳落網

記者王勗／台南報導

警三分局和順所三日下午巡邏行經長和路一段，發現一輛轎車登記於外籍人士名下，不料該車看到後方警車隨即變換車道要跑，警方當即追上攔車，卻不想阮姓駕駛當場棄車逃逸，所幸阮男於翻越水溝受阻加上熱心民眾協助，警方終將阮男控制，當場於其身上查獲小包安毒。

警三分局所轄工廠林立、外籍人士眾多，警方也持續針對違法外籍人士加強查緝，三日下午和順所警方巡邏行經長和路，發現一輛轎車行跡可疑，一查車牌登記在越南籍阮姓車主名下，正準備上前確認身分，卻見該車急忙變換車道欲逃離原路線，見駕駛變換車道未打方向燈，警方也立即上前攔車。

廣告 廣告

不料駕駛停車後打開車門奔逃而去，察覺駕駛可能身分有異，員警不敢大意隨即騎車追上，同時通報支援圍捕，駕駛一路奔逃，見警方機車追上，隨即轉向並從陸橋跳下，然而在翻越水溝時不慎拐到腳，登時速度大減，附近熱心民眾看到警察追人，也主動上前協助攔阻，在警民眾人合力下，終於順利將阮男控制。

警方清查身分，發現四十多歲的阮男為失聯移工身分，現場逮捕進一步搜身，當場在其隨身包包內起獲一小包約０點二三克安毒及吸食器、藥鏟等工具，阮男經帶回訊後，立即依毒品罪嫌移送南檢偵辦，另涉逾期居留等違反入出國及移民法部分，也將解送移民署專勤隊。