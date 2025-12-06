失聯近一年！「鹹粥嬤」含淚迎孫子返台 他曝遭詐經歷：沒績效就被打

鹹粥嬤的孫子回家了。（圖／賴清美臉書）

彰化伸港一名年近八旬的「鹹粥嬤」歷經近一年的牽腸掛肚，終於在12月5日迎來被跨國詐騙集團利用的愛孫平安歸來。19歲的黃姓男子於2024年3月出門後失聯，家屬苦尋不著，直到今年初確認其人在中國大陸因涉入詐騙案件被捕。日前，中國公安單位透過小三通將10名涉案台籍人士遣返金門，黃男便是其中之一。

得知孫子即將返台，鹹粥嬤匆忙湊足2萬元應急款，用以支付孫子返家的住宿與機票費用。5日下午，黃男自金門搭機返回台灣，一踏進伸港老家，他便激動大喊「阿嬤我回來了！」祖孫重逢的那一刻，擁抱中充滿淚水與思念。鹹粥嬤也特地準備過火烘爐與豬腳麵線，為孫子驅除晦氣，迎接新生活的開始。

鹹粥嬤準備過火烘爐與豬腳麵線給孫子去霉氣。（圖／賴清美臉書）

談起這段被詐騙的經歷，黃男表示，當初是朋友介紹前往泰國從事「合法高薪工作」，沒想到落地後發現完全不是如此，「那邊都是做一些違法的事情」，工作無績效還會遭到毆打，幾乎天天處於恐懼中。他形容，「那裡不是人過的地方」，也體悟到「天下沒有白吃的午餐」。

對於未來人生方向，黃男向關心他的親友承諾將會找份正當工作，或學習專業技能，重新開始。彰化縣議員賴清美也到場探視，並在臉書分享祖孫團圓的溫馨時刻。她建議黃男能回歸校園，完成學業，走回正軌。

