失聯陸配未繳除籍證明 陸委會：不會直接註銷台灣身分

媒體報導，至今仍有近千名陸配尚未補繳除籍證明，隨期限將至恐成政治人球。陸委會昨日發布新聞稿澄清，表示只有二七八位陸配因失聯以致尚未完成補繳喪失大陸戶籍證明，「政府沒有找到人，不會註銷當事人台灣身分」。

媒體報導，賴政府今年四月清查一點二萬名陸配及二代身分，要求補繳喪失大陸戶籍的除籍證明，儘管陸委會將期限延至十二月底，仍有近千陸配尚未補繳，明年元旦起恐被除去台灣戶籍，淪為「人球」。

陸委會昨日發布新聞稿澄清指出，統計至今年十二月廿六日，在通知補繳的一萬二一四六人中，僅二七八位陸配因失聯以致尚未繳交註銷大陸戶籍證明。政府已多次公開聲明，註銷台灣身分是大事，沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。

陸委會指媒體報導及統計錯誤，且未向陸委會查證，可能造成社會對立及誤解。陸委會也籲請當事人若見到有關報導，盡速與主管機關移民署聯繫，如在辦理繳交註銷大陸戶籍證明遇到任何困難，政府一定給予最即時且必要協助。

陸委會曾提出，若有赴陸恐有人身安全疑慮、年幼來台、重大傷病、十年未赴陸、年滿七十歲高齡者、低收入戶等情形，可以用具結方式替代喪失原籍證明。若因服兵役、家庭遭遇重大變故、照顧重大傷病親屬、懷孕等情形，也可以申請延後繳付。

