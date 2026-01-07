失聯飛官來自澎湖！縣長陳光復發聲：請一同集氣讓辛家人團圓

澎湖縣長陳光復。 圖：翻攝陳光復臉書

[Newtalk新聞] 空軍第五聯隊上尉辛柏毅昨日從花蓮基地駕駛 F-16V 單座戰機，執行例行性訓練任務時，因不明原因傳出事故，疑在外海跳傘失聯，目前仍未尋獲，生死未卜。由於失聯飛官本身是澎湖人，消息傳回家鄉，不少親友得知消息後，紛紛前往湖西天后宮向媽祖婆祈求保佑。澎湖縣長陳光復今（7）日也在臉書發文集氣，期望能夠讓辛柏毅平安歸來。

根據軍方資料，辛柏毅飛行時數達 611 小時，駕駛駕駛 F-16 機型的時數也超過 371 小時，具成熟的飛行經驗並非新手。而昨日晚間 6時 17 分，辛柏毅從花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，並於當晚7時29分，於花蓮縣豐濱鄉東面 10 海浬處，因不明原因跳傘失聯。

對此，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部也指示海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動，目前仍未尋獲，飛官生死未卜。

「祈禱，願辛飛官平安歸來，請澎湖鄉親一同集氣」，陳光復表示，​昨晚傳來令人揪心的消息，空軍一架F-16戰機在花蓮外海進行夜間訓練時失事，目前飛官辛柏毅上尉跳傘逃生後仍然失聯，海空搜救行動正分秒必爭地進行中。​

陳光復指出，澎湖作為捍衛台海領空的第一線，每天都能聽見戰機呼嘯而過的引擎聲。對於這些在夜深人靜時、在雲霧變幻間，捨身守護國土平安的英雄，心中有著無比的敬意與不捨。​

陳光復表示，辛柏毅是湖西子弟，空軍官校 108 年班的優秀飛官，近日才剛完成蜜月歸隊，「此時此刻，我們的心與辛上尉的家人、與所有搜救人員同在」。守著一夜最新消息，目前花蓮外海正受強烈冷氣團影響，陣風高達 8 級、海溫驟降，搜救難度極高，看到弟兄們照明彈一次次劃破黑夜的惡海，「我們只能虔誠的祈禱。讓我們一起祈求飛官平安歸來，讓辛家人得以團圓」。​

「辛柏毅上尉，加油！我們等你回來！」陳光復說，感謝所有搜救同袍，辛苦了，請務必注意自身安全。

