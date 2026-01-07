失聯飛官來自澎湖！縣長陳光復發聲：請一同集氣讓辛家人團圓
[Newtalk新聞] 空軍第五聯隊上尉辛柏毅昨日從花蓮基地駕駛 F-16V 單座戰機，執行例行性訓練任務時，因不明原因傳出事故，疑在外海跳傘失聯，目前仍未尋獲，生死未卜。由於失聯飛官本身是澎湖人，消息傳回家鄉，不少親友得知消息後，紛紛前往湖西天后宮向媽祖婆祈求保佑。澎湖縣長陳光復今（7）日也在臉書發文集氣，期望能夠讓辛柏毅平安歸來。
根據軍方資料，辛柏毅飛行時數達 611 小時，駕駛駕駛 F-16 機型的時數也超過 371 小時，具成熟的飛行經驗並非新手。而昨日晚間 6時 17 分，辛柏毅從花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，並於當晚7時29分，於花蓮縣豐濱鄉東面 10 海浬處，因不明原因跳傘失聯。
對此，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部也指示海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動，目前仍未尋獲，飛官生死未卜。
「祈禱，願辛飛官平安歸來，請澎湖鄉親一同集氣」，陳光復表示，昨晚傳來令人揪心的消息，空軍一架F-16戰機在花蓮外海進行夜間訓練時失事，目前飛官辛柏毅上尉跳傘逃生後仍然失聯，海空搜救行動正分秒必爭地進行中。
陳光復指出，澎湖作為捍衛台海領空的第一線，每天都能聽見戰機呼嘯而過的引擎聲。對於這些在夜深人靜時、在雲霧變幻間，捨身守護國土平安的英雄，心中有著無比的敬意與不捨。
陳光復表示，辛柏毅是湖西子弟，空軍官校 108 年班的優秀飛官，近日才剛完成蜜月歸隊，「此時此刻，我們的心與辛上尉的家人、與所有搜救人員同在」。守著一夜最新消息，目前花蓮外海正受強烈冷氣團影響，陣風高達 8 級、海溫驟降，搜救難度極高，看到弟兄們照明彈一次次劃破黑夜的惡海，「我們只能虔誠的祈禱。讓我們一起祈求飛官平安歸來，讓辛家人得以團圓」。
「辛柏毅上尉，加油！我們等你回來！」陳光復說，感謝所有搜救同袍，辛苦了，請務必注意自身安全。
更多Newtalk新聞報導
芬蘭蜜月落地、歸建48小時升空失聯 F-16飛官辛柏毅暖心身影成全民祈願焦點
飛官辛柏毅失聯！ 消息傳回家澎湖 親友急赴天后宮祈求媽祖庇佑
其他人也在看
還怕玩遊戲沒人陪？Razer Project Ava「虛擬老婆」甚至會幫你搭配、Fit Check｜CES 2026
Razer 一向喜歡在 CES 帶來具話題性的探索產品，今年亦沒有例外。在公開 Project Motoko AI 耳機、Project Madison 全感官電競椅的同時，他們還帶來了 Project Ava。這是一款放在桌面上的概念 AI 全息助理，它能以立體投影方式呈現遊戲助手形象。Yahoo Tech ・ 10 小時前 ・ 發表留言
什麼布丁那麼好吃？台中9旬翁狂走16公里 甜點執念變深夜迷途
為了一口甜點，竟狂走16公里！前天深夜11時許，台中市西屯區青海路一帶街道已漸趨寧靜，一名年近9旬的張姓老翁卻獨自在店家前徘徊許久，引起店員關注，擔心其安危，主動請他進店休息並通報警方協助，令人意外的是，這趟深夜迷途插曲，起因竟只是一袋布丁。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
歐洲暴雪釀6死 數百架航班取消
強降雪和冰凍天氣導致歐洲各地交通大規模中斷，根據報導，歐洲大陸已經有6人在和天氣相關的事故中喪生。（戚海倫報導） 歐洲低溫暴雪釀災。英國廣播公司BBC報導，當局指出，法國兩個不同地區共有5人因為中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
12縣市低溫特報！寒流達平地「氣溫不到10度」極冷時間曝
生活中心／徐詩詠報導寒流到！中央氣象署今（6）日稍早發布低溫特報，指出受到輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，12縣市從清晨至上午及晚起，局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署呼籲患有呼吸道及心血管疾病之民眾，必須格外留意。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
搶救少子化》鼓勵生第3胎 雲林加碼再給10萬元
因應少子化問題，雲林縣府繼「萬寶龍」計畫，今（2026）年再推出「孩子是寶．三胎最好」生育補助加碼至10萬元，雲林縣長張麗善鼓勵家中有2寶的媽爸勇敢拚第3胎，中央給10萬、縣府也給10萬元。張麗善表示，去（2025）年全國新生兒跌破11萬人，少子化與「生不如死」問題日益嚴重，已成為國安危機，雲林縣府自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
速食歲末激省吃法 漢堡套餐百元有找 薯條飲料買1送1
速食店迎接歲末聚餐旺季，看準消費者更愛分量足、價格親民餐點，紛紛獻上高CP值套餐，為聚會帶來多元選擇，人流可望上升至少10％。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國內A型肝炎病例上升 疾管署提醒共食公筷、避免不安全性行為
疾病管制署今(6)日表示，國內急性病毒性A型肝炎疫情自2025年3月起病例數呈上升趨勢，迄今未見趨緩，請民眾注意維持良好飲食及個人衛生習慣，以肥皂及清水正確洗手，共食時使用公筷母匙，並避免不安全性行為，如為未具A型肝炎抗體的民眾，建議可就醫評估完成2劑自費疫苗接種(2劑間隔6-12個月)，以降低感染桃園電子報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
中市廚餘機補助申請逾5200件 乾燥型占8成
（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市政府從今年起補助市民購置廚餘機，每台補助新台幣5000元，限量1萬台。市府今天表示，從2日開放線上申請起到4日止，申請件數逾5200件，其中以乾燥型機種占8成。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒冬已至，如何照顧你的貓狗和其他寵物？
將狗的睡床墊高可避免年長犬隻受冷風侵襲，而貓則可能喜歡在高處的窩或攀爬架上玩耍或休息。BBC NEWS 中文 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 141
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 2
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 99
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 74
NBA/「地表最強173」河村勇輝重返公牛！傷癒簽雙向合約
公牛今（7日）正式宣布與日本明星後衛「地表最強173」河村勇輝再度簽下雙向合約，這是他自去年10月因右腳受傷被解約後，重返NBA舞台。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 11