失聯飛官去年5月結婚剛度蜜月 軍方︰忙於演訓沒空請婚假

空軍司令部今天在花蓮第五聯隊基地舉行臨時記者會說明昨晚F-16戰機失聯過程，由空軍司令部督察長江義誠少將進行簡報。(記者王錦義攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕空軍第五聯隊29歲飛官辛柏毅昨晚飛行訓練出事，在花蓮豐濱鄉外海跳傘失聯，至今尚未傳出新訊息，家屬哭腫雙眼辛柏毅妻妹發文淚求「辛柏毅先生拜託你撐住並回家好嗎？」空軍花蓮基地今天早上開記者會，軍方表示，辛柏毅是一個優秀飛行員、飛行也很穩定，妻子今天早上也透露，前往冰島和芬蘭是他一輩子的夢想。

辛妻︰前往冰島和芬蘭是他一輩子夢想

辛柏毅與同樣在花蓮基地任職的上士行政妻子，去年5月20日結婚，新婚才半年，最近才剛剛前往北歐的芬蘭度蜜月回來，歸建花蓮基地不到48小時，執行任務卻失去聯絡！

花蓮空軍基地今天上午記者會，空軍第五聯隊隊長指出，辛柏毅是一個很優秀的飛行員，飛行也很穩定，飛行員平常真的很辛苦，雖然去年5月登記結婚，但是平常因為演訓任務繁忙，沒有時間請婚假去度蜜月，只有在每年12月到隔年2月比較沒有演訓時前往，他身為隊長絕對會去支持他們。

五聯隊隊長也說，辛柏毅平常跟隊員的相處也是很融洽，他今天早上和其妻子見面，妻子透露辛曾經說過，去冰島跟芬蘭是他一輩子的夢想。

辛柏毅妻妹今天凌晨發文「姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過他那麼腫，我們全家都在等你回家，「拜託全世界幫我們家小辛集氣！！讓他平安回家吧！！！」，還貼出一張兩人剛度蜜月回花蓮時，穿著情侶貓耳朵裝一起回來的照片，直呼「你們真的很可愛」。

今天一早辛柏毅妻妹再度發文「我們全家都沒睡，等你到現在怎麼還沒有消息」，除了瘋掉除了祈禱還能做什麼。拜託你平安回來，求你了姐夫，每一分每一秒我們全家都快要熬不過去了」！「姐夫，我姐想你想到快瘋掉了，快回來！」

貼文下方有大批網友幫忙集氣、向天父及各路神明祈求平安，還有人貼出最新搜救進度和出海方向，希望前往幫忙的船隻「注意海上油污」。

