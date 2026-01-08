失聯飛官家屬遭記者逼問「希望找到家人嗎？」害情緒潰堤 《三立新聞》火速致歉

F-16飛官辛柏毅6日夜訓失聯，至今下落不明。（圖／IDF經國號粉絲專頁提供）

空軍上尉飛官辛柏毅（29歲）6日晚間駕駛F-16戰機執行夜間訓練，卻在花蓮縣豐濱鄉以東海面失事，目前各單位持續搜救，至今仍失聯。辛飛官家屬在等待多日依舊沒消息的情況下，身心承受巨大壓力，卻在返家途中遭《三立新聞》記者要求受訪，甚至逼問「會希望找到家人嗎？要不要說一下話？」導致情緒潰堤。此事在社群上發酵，《三立新聞》已迅速發聲致歉。

辛柏毅為空軍官校108年班，飛行總時數611小時，機種總時數371小時，平時表現優秀，與其他隊員相處融洽，而他2025年5月與妻子登記結婚，2日才蜜月返台，5日回到部隊，卻在6日晚間執行夜間訓練時失事，他則疑似跳傘，至今仍然失聯。

目前各單位正持續搜救，辛飛官的家屬原已承受極大壓力，豈料，部分媒體採訪方式讓家屬非常不舒服。辛飛官家屬對外表示，他們在軍中等待2天都沒有消息，返家途中卻遭《三立新聞》記者攔下要求受訪，還逼問「會希望找到家人嗎？要不要說一下話？」並坦言情緒一度潰堤，氣到很想哭，更質疑媒體未顧及家屬感受。

消息曝光後，《三立新聞》立刻遭到許多網友出征。而三立迅速發表聲明表示，因記者在飛官家屬艱難時刻進行採訪，造成對方感到冒犯與打擾，深表歉意。記者已當場致歉，並再透過地方與軍方單位轉達歉意。公司也立即檢討並於1月7日進行教育訓練，檢視採訪流程、強化同理與專業，未來將更加謹慎。

記者發生採訪爭議後，《三立新聞》迅速發聲明道歉。（圖／三立新聞網）

