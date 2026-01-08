失聯飛官沒防寒衣！挨批刪預算 麥玉珍怨什麼都怪藍白：很無理也心寒

記者楊士誼／台北報導

空軍F-16失事，仍持續搜救失聯飛官。民眾黨立委麥玉珍過往質詢國軍「防寒衣」的影片也被翻出，挨批把個人服裝費刪到剩三千元。麥玉珍今（8）日表示，她質詢是因為預算中沒有寫到這些項目，如今發生事情再怪立法院不審預算，「這跟我們立法院一點關係也沒有」，她也抱怨，什麼都怪在藍白身上，「不是這樣子吧？」藍白是要監督、審查而不是擋預算，如今被說擋預算，讓她感到心寒。

麥玉珍表示，她上次質詢防寒衣，是因為預算中沒有寫到這些項目，因此提出質詢，「怎麼樣會說我刪他們的預算？上次什麼六千多塊我刪，還剩下三千，連他們預算科目裡都沒有，怎麼去刪？」她呼籲，國軍的防寒衣要趕快購買，不要說發生事情了才說明後年才到，這幾天天氣寒冷，發生事情了再怪立法院不審預算，「這跟我們立法院一點關係也沒有」，事實上是預算科目裡都沒有這幾項，「不是我們不給預算，是他們不負責任，也沒保護這些辛苦在外守護國家的人」。

廣告 廣告

麥玉珍重申，要預算就要讓大家看到，而不是耍嘴皮，把責任推給立法院，「不是立法院的問題，是他們預算編列跟購買才是真正的問題」。

媒體隨後追問，但1.25兆分八年執行的國防預算特別條例至今已是第六度被藍白擋下，麥玉珍則表示「他們什麼都說藍白的身上啊！他們要買的東西，就是一張，上面完全科目都沒有，就是一千萬、兩千萬」。她批評，政府怎麼審預算現在又怪他們，「不是這樣子吧？」藍白是要監督、審查而不是擋預算。「不能說『我就是要買這個，你不給就是擋預算』，是這樣嗎？監督的功能在哪裡？」她也表示，防寒衣預算連列都不列，還說他們在擋預算，很無理也很心寒。

至於程序委員會是否要通過預算？麥玉珍則說，要經過三黨的討論，「不是我個人說了算」，都是經過考慮與不斷討論的。她說，民眾黨每週二、五都會開會討論，「不是我們說了算，是大家共同達成共識」。

更多三立新聞網報導

又搞不清？麥玉珍質詢跳針問社維法 慘遭內政部打臉：今天修的是國安法

王鴻薇嗆立院、總統府可以廢了！麥玉珍：卓榮泰侵奪大法官違憲審查權

翁曉玲領軍赴監察院！藍白委要求彈劾卓榮泰 內容曝光了

江啟臣參戰！正式表態「爭取國民黨提名」參選台中市長 楊瓊瓔回應了

