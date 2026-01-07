失聯飛官辛柏毅來自澎湖！縣長陳光復發聲：請一同集氣讓辛家人團圓

記者陳思妤／台北報導

澎湖縣長陳光復喊話大家一同集氣，讓辛柏毅平安歸來（圖／翻攝自陳光復臉書）

花蓮基地F-16單座戰機（機號6700），昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時發生意外，飛官辛柏毅上尉跳傘後失聯，國防部及相關單位全力搜救。現年29歲的辛柏毅是澎湖人，澎湖縣長陳光復今（7）日也發聲請大家一同集氣，一起祈求飛官平安歸來，讓辛家人得以團圓。

「祈禱，願辛飛官平安歸來，請澎湖鄉親一同集氣」，陳光復表示，​昨晚傳來令人揪心的消息，空軍一架F-16戰機在花蓮外海進行夜間訓練時失事，目前飛官辛柏毅上尉跳傘逃生後仍然失聯，海空搜救行動正分秒必爭地進行中。​

陳光復指出，澎湖作為捍衛台海領空的第一線，每天都能聽見戰機呼嘯而過的引擎聲。對於這些在夜深人靜時、在雲霧變幻間，捨身守護國土平安的英雄，心中有著無比的敬意與不捨。​

陳光復表示，辛柏毅是湖西子弟，空軍官校108年班的優秀飛官，近日才剛完成蜜月歸隊，「此時此刻，我們的心與辛上尉的家人、與所有搜救人員同在」。守著一夜最新消息，目前花蓮外海正受強烈冷氣團影響，陣風高達8級、海溫驟降，搜救難度極高，看到弟兄們照明彈一次次劃破黑夜的惡海，「我們只能虔誠的祈禱。讓我們一起祈求飛官平安歸來，讓辛家人得以團圓」。​

「辛柏毅上尉，加油！我們等你回來！」陳光復說，感謝所有搜救同袍，辛苦了，請務必注意自身安全。

