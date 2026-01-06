失聯飛官辛柏毅來自澎湖！親友不敢告訴阿嬤 祈求媽祖庇佑

空軍隸屬花蓮基地的一架F-16單座戰機（編號6700）於今（6）日晚間執行夜航訓練時，突然在花蓮外海從雷達光點上消失。該架戰機的飛行員辛柏毅上尉疑似在事故發生時跳傘逃生，但目前下落不明，搜救行動仍在進行中。

辛柏毅上尉。（圖/網友小陳故事多授權提供）

辛柏毅現年29歲，為空軍官校108年班的優秀畢業生，來自澎湖湖西鄉。他自國中畢業後即赴台灣就讀中正預校，展開軍旅生涯，並將戶籍遷至馬公市。事發消息傳回家鄉後，其接手家業的伯父與伯母悲痛不已，但為避免家中高齡祖母擔憂，暫時隱瞞了事件真相。

廣告 廣告

據了解，辛柏毅的父親是馬公分局文澳派出所的退休員警，父子感情深厚。辛柏毅不久前才與同為空軍軍職的妻子完成婚禮，並一同前往北歐芬蘭度蜜月，返台僅兩天便投入緊急任務。不料此次夜航訓練卻發生意外，讓人不勝唏噓。

在澎湖辛柏毅的家鄉，得知消息的鄉親紛紛前往湖西天后宮，向媽祖祈求保佑，盼望他能平安歸來。據悉，空軍已迅速啟動搜救行動，動員海空力量全力尋找失聯的辛柏毅上尉。

延伸閱讀

F-16花蓮外海失蹤 東管處石梯坪影像疑拍下墜海瞬間「海面冒火光」

花蓮基地F-16失事飛官跳傘！徐榛蔚盼平安：每位國軍都是守護台灣的英雄

F-16花蓮外海失事！上尉飛官跳傘失聯 黑鷹直升機馳援搜救