失聯飛官辛柏毅剛從芬蘭度完蜜月 與上士妻子均服役花蓮基地

〔記者游太郎、花孟璟／花蓮報導〕空軍花蓮基地機號6700的F-16V戰機昨(6)日晚間由29歲上尉飛官辛柏毅執行訓練任務，疑在花蓮縣豐濱鄉靜浦外海失事；辛柏毅是空軍花蓮第五聯隊飛官，去年5月20日與同在花蓮基地的妻子結婚，最近才與老婆去芬蘭度蜜月，沒想到收假回基地歸建不到48小時，值勤就出意外。

據指出，上尉飛官辛柏毅是澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611+25小時，F16V的機種總時數則有370+35小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時，與花蓮基地上士、負責行政職務的老婆相戀，妻子是花蓮本地人，去年5月20日結婚，兩人都在花蓮基地服務，但分屬不同單位，最近兩人才到芬蘭度蜜月，回花蓮歸建不到48小時，辛柏毅升空執行任務竟發生失聯。

辛柏毅飛行時出意外，家屬焦急不已，軍方表示，晚間已將家屬安置在招待所，並派心理輔導官陪伴協助家屬。

