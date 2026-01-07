失聯飛官辛柏毅剛結束蜜月！歸隊2天就出事 愛妻也是軍職

空軍1架編號6700的F-16V單座戰機，6日晚間於花蓮東側外海10浬處失聯，飛官辛柏毅緊急跳傘逃生。據悉，辛柏毅去年5月20日和妻子結婚，近日才度蜜月完，沒想到收假回來卻發生意外。

失聯辛姓飛官去年才完成結婚登記。（圖／翻攝畫面）

空軍指出，辛柏毅上尉於6日傍晚6時17分自花蓮基地起飛，執行例行夜航訓練，返航途中約晚間7時29分，在花蓮縣豐濱鄉東方約10浬海域上空失聯。初步研判戰機MMC（模組化任務電腦）疑似故障，並在進入雲層後發生空間迷向，導致緊急跳傘。

廣告 廣告

空軍F-16夜航訓練失聯，飛官 辛柏毅 疑跳傘外海 逃生，目前下落不明 搜救中。（圖／IDF經國號粉專提供）

國防部接獲通報後，立即成立應變中心，派遣C-130運輸機、海鷗直升機及相關單位出海搜救，海巡署亦調派蘇澳、花蓮及台東海巡隊多艘100噸級巡防艇投入救援。由於夜間海象不佳、能見度低，搜救難度高，相關單位持續爭取黃金時間。

據了解，辛柏毅上尉為空軍官校108年班優秀飛官，去年5月20日與同為軍職的妻子結婚，近日才和老婆從芬蘭蜜月返國，歸隊僅兩天即投入任務，沒想到值勤時竟出意外，消息傳出後，親友與官兵同袍無不關切，國人也持續為其平安歸來祈禱。

失聯辛姓飛官去年才完成結婚登記。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

失事F-16V戰機竟是成軍後第2架出事！空軍10點開記者會

才修好又壞？失事F-16戰機遭爆日前因故障報修

F-16V花蓮外海飛官跳傘失聯 新機還不來、舊機自動防撞系統待安裝