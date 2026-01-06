失聯飛官辛柏毅是澎湖人！家人不敢讓祖母知道 鄉親赴天后宮求媽祖保庇

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

空軍第五聯隊一架機號6700的F-16單座戰機，於今（6）日晚間執行夜航訓練任務時，雷達光點突然消失，機上飛官辛柏毅上尉緊急彈射逃生，但截至目前仍下落不明，相關單位正全力搜救中。

花蓮F-16今（6）日晚間傳外海墜機，目前正全力搜索跳傘飛官辛柏毅。（圖／IDF經國號授權提供）

辛柏毅是空軍官校正期108年班畢業生，級職為上尉戰鬥機飛行官。據《中時新聞網》報導，辛柏毅年約27歲，來自澎湖縣湖西鄉，他的伯父、伯母在故鄉經營五金行，聽聞消息後於難過落淚，但仍選擇暫時隱瞞，未讓年邁的祖母知情。

廣告 廣告

地方人士指出，辛柏毅國中畢業後即赴台就讀中正預校，踏上軍旅生涯。由於長年在外，地方鄰里多僅知其人，互動不深。不過，戰機失事消息傳出後，仍有不少鄉親自發前往湖西天后宮，向媽祖祈求平安，期盼能逢凶化吉。

據悉，辛柏毅的父親為馬公分局文澳派出所剛退休的警察，父子感情深厚。辛柏毅為空軍官校108年班畢業生，他不久前才完婚，與同為空軍軍職的妻子前往北歐芬蘭度蜜月，返台歸建僅2天即接獲夜航任務，不料卻發生意外，家屬與外界都希望他能平安歸來。

更多FTNN新聞網報導

快訊／花蓮F-16夜航墜機！飛官辛柏毅跳傘逃生 國防部回應了

F-16飛官跳傘逃生！辛柏毅上尉飛行時數達611小時 蜜月剛結束遇夜訓失事

快訊／花蓮F-16驚傳外海墜機！跳傘飛官辛柏毅正期108年班已婚 軍方搜索中

