失聯飛官辛柏毅是澎湖人！ 縣長陳光復喊話鄉親集氣：祈求飛官平安歸來

澎湖縣 / 武廷融 綜合報導

花蓮空軍基地一架F-16編號6700的單座戰機，昨(6)日晚間執行夜訓時發生意外，飛官辛柏毅上尉跳傘後失聯。國軍、海巡目前仍全力搜救中，澎湖縣長陳光復今(7)日也為身為澎湖人的辛柏毅祈禱，並請澎湖鄉親一同集氣，「讓我們一起祈求飛官平安歸來，讓辛家人得以團圓。」

失聯飛官辛柏毅是澎湖人，澎湖縣長陳光復今日發文表示，澎湖作為捍衛臺海領空的第一線，每天都能聽見戰機呼嘯而過的引擎聲。「對於這些在夜深人靜時、在雲霧變幻間，捨身守護國土平安的英雄，我們心中有著無比的敬意與不捨。」

陳光復指出，辛柏毅是湖西子弟，空軍官校108年班的優秀飛官，而他近日才剛完成蜜月歸隊，沒想到卻在昨日晚間失聯，陳光復說「此時此刻，我們的心與辛上尉的家人、與所有搜救人員同在。」目前花蓮外海正受強烈冷氣團影響，陣風高達8級、海溫驟降，搜救難度極高，陳光復表示，看到弟兄們照明彈一次次劃破黑夜的惡海，「我們只能虔誠的祈禱。讓我們一起祈求飛官平安歸來，讓辛家人得以團圓。」

陳光復也喊話澎湖鄉親一同集氣，「辛柏毅上尉，加油！我們等你回來！ 感謝所有搜救同袍，辛苦了，請務必注意自身安全。」





